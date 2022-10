La ricetta che vi lascio di seguito è una vera bontà grazie al mix dei suoi ingredienti. Si tratta della pasta, soprannominata ‘alla ricca’ proprio per gli ingredienti utilizzati e per la composizione che le rende bella da vedere, oltre che buona. E’ un primo piatto molto semplice da preparare ma allo stesso tempo molto sostanzioso. Potete prepararlo sia per un pranzo in famiglia che con degli ospiti. Farete davvero una bella figura e vi leccherete i baffi!

Ingredienti della pasta alla ricca per circa 4 persone

250 g di pasta

2 Patate

Alloro, aglio, salvia, prezzemolo, peperoncino, salvia, sale e pepe q.b.

400 g di passata di Pomodoro

1 Cipolla

Pecorino Piccante Grattugiato

1/2 Bicchiere Vino Bianco

Olio D’oliva

Preparazione

Per prima cosa bisogna lessare le patate, precedentemente sbucciate a tagliate a rondelle in modo molto sottile, per circa 15 minuti in acqua salata. Dopodiché, in una padella antiaderente, fate soffriggere, con olio d’oliva, la cipolla tagliata a fettine con un pezzetto di peperoncino. Aggiungete anche 2 foglie d’alloro e di salvia e condite il tutto con sale e pepe. Fate sfumare con del vino bianco e, una volta che è evaporato, aggiungete la passata di pomodoro e fare cuocere per circa 15 minuti.

Nel mentre, cuocete la pasta al dente perché poi continuerà a cuocere nel forno. Una volta cotta, disponete in una teglia unta d’olio, il primo strato di pasta, patate, e sugo e procedete così fino all’ultimo strato sul quale farete una bella spolverata di pecorino. Infornate a 180 gradi per 15 minuti. Infine, fuori dal forno, spargete il prezzemolo e, se preferite, un’altra spolverata di pecorino. Buon appetito!

Pasta alla ricca: che te ne fai della pasta e patate. Cremose così non l’avrete mai assaggiata scritto su Più Ricette da Imma Bartolo.

Vittorio Rienzo