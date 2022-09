Pasta alla ruggine, colorata e golosa. Due ingredienti per un piatto di pasta più facile e buono che c’è. Pronto in 15 minuti

Oggi vi proponiamo una pasta facilissima e golosa, la pasta alla ruggine. Pochissimi ingredienti per un piatto semplice ma che piacerà sicuramente a tutti. Il nome prende spunto dal colore di questo piatto, che unendo pesto e pomodoro crea un colore molto simile a quello della ruggine appunto. Con questo sugo va bene qualsiasi tipo di pasta, da quella corta come penne o tortiglioni a quella lunga come le tagliatelle o le pappardelle meglio ancora se fatte in casa. Vediamo quindi come si preparano.

Pasta alla ruggine, Ingredienti

400 gr di pasta

1/2 tazza di pesto (se lo volete preparare a casa, qui trovate la ricetta)

Salsa di pomodoro (meglio se di ciliegino) q.b.

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

100 ml panna da cucina (facoltativa, in questa ricetta non l’abbiamo utilizzata ma a molti piace aggiungerla)

Qualche foglia di basilico

parmigiano q.b.

olio evo q.b

aglio uno spicchio

Pasta alla ruggine, Procedimento:

Iniziamo a preparare la nostra pasta alla ruggine mettendo sul fuoco una pentola capiente con abbondante acqua salata e aspettiamo che bolla prima di gettare dentro la pasta e rispettando i tempi di cottura indicati nella confezione. Nel frattempo prendete una pentola e mettete a soffriggere in un filo d’olio extra vergine di oliva, uno spicchio di aglio, sbucciato e schiacciato. Quando l’aglio sarà bello dorato versate la passata di pomodoro, meglio se di ciliegine ( anche quella in barattolo va bene).

Lasciate cuocere per una decina di minuti, quindi togliete l’aglio e aggiungete il pesto, la panna (se volete utilizzarle) e il concentrato di pomodoro e le foglie di basilico lavate a tagliate a pezzettini ( tenetene qualcuna da parte per decorare alla fine il piatto). Mescolare il tutto e lasciare che gli ingredienti possano amalgamarsi bene. Quando la pasta è cotta scolatela e versatela nella padella con il sugo

Fatela saltare a fiamma vivace per altri due minuti quindi spegnete sotto al fuoco e spolverate sopra una dose generosa di parmigiano reggiano grattugiato. La nostra pasta alla Ruggine è pronta, impiattate e decorate con qualche foglia di basilico e servite ben calda. Buon appetito!

