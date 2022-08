Pasta alla ruota, più cremosa di così non esiste. L’antica ricetta calabrese che batte la cacio e pepe, cosa si mette al posto del formaggio

Pasta alla ruota, una ricetta calabrese davvero saporita e super cremosa da fare direttamente in padella senza usare forno. Con queste giornate così calde di accendere il forno non se ne parla proprio, quindi questo sfizioso piatto ci viene in aiuto. Per la Pasta alla ruota bastano pochi ingredienti, la besciamella, il prosciutto e la mozzarella per avere un primo filante e cremoso che piacerà davvero a tutti. Vediamo quindi come prepararlo

Pasta alla ruota, Ingredienti

350 g Pasta (il formato che preferite)

500 ml besciamella

250 g Mozzarella

100 g Prosciutto cotto

5 cucchiai Parmigiano reggiano (grattugiato)

q.b. Sale

Per la Besciamella

120 gr di margarina

4 cucchiai di farina

500 ml di latte

sale q.b

noce moscata q.b

Preparazione

Per la ricetta della pasta alla ruota potete usare anche la besciamella già pronta ma fatta da voi sarà comunque più buona. Quindi preparate la besciamella facendo sciogliere in una pentola a fuoco medio la margarina, una volta sciolta aggiungete a pioggia e lentamente la farina, girando energicamente con una frusta in modo da non far formare grumi, quindi versate poco alla volta il latte continuando a mescolare con la frusta. Una volta pronta la besciamella aggiustate di sale e aggiungete un pizzico di noce moscata, Ancora una mescolata e la besciamella per la pasta alla ruota è pronta.

tenete quindi da parte la besciamella. Nel frattempo mettete sul fuoco una capiente pentola piena di acqua salata, raggiunto il bollore gettate la pasta ( per questa ricetta va bene qualsiasi formato, noi abbiamo optato per degli spaghetti) qualche minuto prima della fine cottura, scolate la pasta al dente e mettetela da parte in una larga ciotola. Agli spaghetti quindi aggiungete la besciamella, il prosciutto cotto spezzettato e l mozzarella tagliata a cubettini.

Mescolate il tutto energicamente e versate tutto il contenuto della ciotola in una larga padella con una bella spolverata di parmigiano reggiano grattugiato.Coprite con un coperchio e mettete la pentola sul fuoco a fiamma bassa per circa 7/8 minuti aspettando quindi che la mozzarella si sciolga e diventi bella filante. Spegnete e impiattate. Se prefereti potete aggiungere una spolverata di pepe macinato fresco. La nostra pasta alal ruota è pronta per essere gustata calda, cremosa e filante. Leggete altre RICETTE DI PRIMI golosissimi e cremosi

Pasta alla ruota, più cremosa di così non esiste. L’antica ricetta calabrese che batte la cacio e pepe, cosa si mette al posto del formaggio scritto su Più Ricette da Redazione.