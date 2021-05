pasta-alla-salsa-rosa-di-gualtiero-marchesi,-il-primo-salva-pranzo-veloce-e-super-gustoso-con-i-trucchi-dello-chef

Pasta alla salsa rosa di Gualtiero Marchesi, ecco il segreto per farla super cremosa. E’ tutta questione di gusto. E’ la cucina e nessuno può farci nulla: dopo tutto dove c’è gusto non c’è perdenza ( diceva qualcuno). E capita anche di sentire che qualche grande chef come Gualtiero Marchesi utilizzi la panna per insaporire i suoi piatti. Parliamo degli spaghetti con la panna. Un piatto davvero semplice e sicuramente gustoso.

Qualcuno storcerebbe il naso, ma se un maestro della cucina italiana usa questo particolare, pesante ingrediente, qualche motivo ci sarà. E poi, come diciamo sempre, la cucina è bella perché è varia e vasta: soprattutto la nostra, quella italiana, motivo di vanto in tutto il mondo. Eppure anche una pasta a parole così semplice, può diventare un piatto gourmet se alcuni ingredienti sono usati in un certo modo: nel modo giusto per farlo diventare a tre stelle. Ma vediamo il maestro come usa questi ingredienti e come cucina i suoi spaghetti con la panna.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE della pasta alla salsa rosa di Gualtiero Marchesi

320 G DI SPAGHETTI ( o penne o se volete qualsiasi tipo di pasta)

400 G DI POMODORI

3 CUCCHIAI DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

1 DL DI PANNA

1 SPICCHIO D’AGLIO

SALE

Pasta alla salsa rosa, Preparazione

Fate ridurre la panna della metà. Sbollentate i pomodori in acqua salata, sgocciolateli, sbucciateli, privateli dei semi e tritateli. Sbucciate l’aglio e fatelo appassire in un tegame con l’olio. Dopo 4 minuti alzate la fiamma, eliminate l’aglio, aggiungete i pomodori, salate e cuocete per 30 minuti bagnando con poca acqua se fosse necessaria; a fine cottura unite la panna.

Fate cuocere gli spaghetti in acqua bollente salata, scolateli, versateli nel tegame, mescolate e servite.