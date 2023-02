La pasta alla San Francesca o pasta alla checca è una ricetta tipica romana che raccoglie in se tutti i sapori nostrani. Troppo spesso cerchiamo ricette estremamente complicate per stupire i nostri commensali. Ore e ore di preparazione per ottenere il risultato perfetto. Per non pensare alla spesa da fare, agli ingredienti da trovare. Negli […]

Pasta alla San Francesca romana, non chiamatela pasta al pomodoro. Si fa in 5 minuti ed è super cremosa senza panna scritto su Più Ricette da Maria.

Mata