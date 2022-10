Pasta alla Tetrazzini, la più formaggiosa che ci sia. Il primo italiano più amato dai vip d’oltreoceano, velocissimo e facile

Oggi vedremo insieme la ricetta della pasta alla Tetrazzini, poco conosciuta in Italia ma ottima e perfetta per chi ama i sapori decisi. Il nome di questo primo piatto deriva dalla Soprano Luisa Tetrazzini, nata a Firenze ma molto conosciuta in America. E’ lì che la nostra conterranea ha raggiunto la fama, ed è lì che è stato creato questo piatto per soddisfare il suo palato. Probabilmente il cuoco che ha inventato le fettuccine più amate della cantante lavorava all’Hotel Palace di San Francisco, dove lei era ospite regolare. Ma si dice anche che le avesse scoperte durante la messa in scena di una opera.

A quanto pare Luisa Tetrazzini stava mettendo in atto la Traviata quando le è venuta molta fame. Soprattutto, si diceva che la donna chiedesse sempre di spiluccare qualcosa tra una scena e l’altra, in particolare quando le chiedevano il bis. Così, le hanno presentato questa pasta alla Tetrazzini, che le è piaciuta al punto da mangiarla tutta. ‘Leggenda’ narra che quando il cantante doveva tenere tra le sue braccia una Violetta in fin di vita, l’eccessivo peso della donna, acuito anche dal piattone di fettuccine appena mangiato, la fece cadere a terra, trasformando una scena tragica in un momento esilarante.

Pasta alla Tetrazzini, Ingredienti

fettuccine 500 g

burro 20 g

cipolla 1

aglio 1 spicchio

funghi secchi 3 tazze

farina 50 g

latte 500 ml

brodo di carne 300 ml

vino 120 ml

tacchino/pollo 400 g

pangrattato

prezzemolo

mandorle a scaglie

parmigiano 20 g

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare la pasta alla Tetrazzini è quella di preparare i funghi. Puliteli e metteteli a farli ammollare. Quindi passate alla preparazione di un soffritto con il burro l’aglio e la cipolla. Unite i funghi e tre cucchiai della loro acqua, e fateli cuocere. Una volta che l’acqua è evaporata completamente, aggiungete poco alla volta la farina setacciata e subito dopo il latte. Mescolate sempre in modo che non si creino dei grumi. Quindi aggiungete anche il brodo e il vino. Il risultato deve essere un impasto omogeneo ma non eccessivamente asciutto.

Da parte, sfilacciate il tacchino (potete utilizzare anche il pollo) e mettetelo in un mixer, quasi a voler creare una specie di ragù bianco. Aggiungetelo alla padella e mischiate il tutto. Se necessario potete aggiungere ancora del brodo o dell’altra acqua. Il condimento è terminato. Cuocete la pasta, scolatela al dente e versatela nel condimento. Quindi mettete tutto in una casseruola. Guarnite con il parmigiano, il pangrattato, le mandorle tritate e il prezzemolo. Mettetela in forno a 180° per 30 minuti. Siete pronti per servire il vostro primo piatto, pesante ma buonissimo.

Pasta alla Tetrazzini, la più formaggiosa che ci sia. Il primo italiano più amato dai vip d’oltreoceano, velocissimo e facile scritto su Più Ricette da Redazione.

Mata