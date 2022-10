Pasta alla Toscanaccia, meglio della puttanesca. La versione in bianco più veloce e buona, si prepara in 10 minuti

Le mezze penne alla toscanaccia sono un piatto della tradizione che si cucina nelle famiglie fiorentine da moltissimi anni. Gli ingredienti sono pochi: il prosciutto crudo dolce e le olive di Kalamata. Due alimenti principali che uniti a questo tipo di pasta danno un risultato unico e saporito. Soprattutto, sono molto veloci da preparare. Il primo piatto è cremoso ma bisogna fare attenzione alla quantità degli ingredienti per raggiungere il risultato perfetto. Di seguito, la ricetta tramandata di famiglia in famiglia.

Pasta alla Toscanaccia, Ingredienti

mezze penne rigate 380 g

olio extravergine d’oliva 3-4 cucchiai

soffritto (carota, sedano, cipolla)

olive di Kalamata 200 g

prosciutto crudo dolce 200 g

vino bianco secco 120 ml

panna fresca liquida 250 ml

sale grosso 1 pizzico

Preparazione

Per cucinare le mezze penne alla toscanaccia bisogna partire dalla pasta, perché il condimento è veramente veloce da realizzare e non ha bisogno di tanta cottura. Quindi, in una pentola mettete l’acqua con un pizzico di sale grosso. Questo è tutto il sale che dovrete utilizzare nella preparazione di questo piatto, perché a dare sapore ci pensano già il prosciutto e le olive.

Mentre l’acqua è sul fuoco iniziate a preparare il soffritto. Tagliate finemente carota, sedano e cipolla e soffriggete in una padella insieme all’olio extravergine d’oliva. Quindi, tagliate il prosciutto crudo a dadini e aggiungetelo. Lasciate sfrigolare a fiamma bassa, poi versate il vino bianco e fatelo evaporare. Aggiungi adesso le olive (se non trovate le Kalamata potete utilizzare le taggiasche) che avete precedentemente snocciolato e tagliato a pezzettini.

Intanto l’acqua sicuramente starà bollendo e potete versare le mezze penne. Intanto in padella aggiungete anche la panna: lasciatela bollire e aspettate che questa prenda il colore delle olive. Quindi, spegnete il fuoco e aspettate che la pasta finisca il suo tempo di cottura. Amalgamate il tutto a fiamma alta e servite le vostre mezze penne alla toscana.

Pasta alla Toscanaccia, meglio della puttanesca. La versione in bianco più veloce e buona, si prepara in 10 minuti scritto su Più Ricette da Redazione.

Vittorio Rienzo