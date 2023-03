La pasta e fagioli, o ‘fasull, a Napoli è un vero culto. E si cucina assolutamente con la pasta mista, o ‘ammiscat. Una pasta dei poveri, perché non è altro che gli scarti di preparazione delle altre paste. Le popolane li raccoglievano in dei sacchi, per poi utilizzarli al momento opportuno. Perché c’è stato un […]

Pasta alla vecchia Napoli, più buona della classica pasta e fagioli. “Azzeccus azzeccus”, Il segreto è la mantecatura scritto su Più Ricette da Maria.

