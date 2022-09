Pasta alla Verdi di Benedetta, più veloce e facile della pasta aglio e olio! L’idea geniale con 2 ingredienti senza cottura

Pasta alla Verdi, non troverete mai una ricetta più facile, veloce e buona di così. Ma attenzione, non è una semplice pasta con la panna ma è una ricetta geniale se cercate delle paste veloci da preparare che batte addirittura la classica aglio, olio e peperoncino. La Pasta alla Verdi si prepara con solo due ingredienti, la panna ed l’estratto di Carne, che si può reperire in qualsisi supermercato e si vende in piccoli contenitori ( tipo quelli dei pelati) . Si tratta di carne cotta per lunghissimo tempo che diventa praticamente una crema dal sapore forte. Vediamo quindi come la prepara Benedetta. Prova anche altre RICETTE DI BENEDETTA

Pasta alla Verdi, Ingredienti per 4 persone

320 g di Pasta

150 ml di Panna Fresca

2 cucchiai di Estratto di Carne

q.b. di Parmigiano Reggiano

q.b. di Sale

prezzemolo tritato un ciuffo

Procedimento

Iniziamo a preparare la nostra pasta alla verdi mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e aspettiamo che bolla. Quindi versiamo la pasta ( formato a scelta, noi abbiamo preferito le penne, ma va bene anche la pasta lunga meglio se trafilata al bronzo, o dei rigatoni) e aspettiamo il tempo indicato in confezione. In una padella a parte fate scaldare la panna insieme ai due cucchiai di estratto di carne che si dovrà quasi sciogliere nella panna. Mescolare bene il tutto.

Quando la pasta sarà cotta scolatela e versatela direttamente nella padella con la panna. Alziamo il fuoco a fiamma vivace e facciamo saltare la pasta insieme a una bella grattugiata di parmigiano reggiano. Se vi accorgete che il sugo è troppo denso aggiungete un po’ di acqua di cottura e continuate ad amalgamare il tutto finchè si sarà formata una gustosa cremina. Impiattate la nostra pasta alla verdi e completata con una spolverata di prezzemelo tritato fresco.

Attenzione, se non trovate l'estratto di carne potete tranquillamente sostituirlo con un po' di dado di carne. Il sapore non sarà proprio lo stesso ma comunque sarà buono. Un consiglio: essendo la pasta alla verdi molto veloce vi consiglio di prepararla all'ultimo momento così la panna non si secca. Questa pietanza comunque si può tranquillamente conservare in frigo in un contenitore a chiusura ermetica fino a 3 giorni. Quando vorrete onsumarla basterà riscaldarla in padella con un po' di latte. Buon appetito.

