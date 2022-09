Pasta alla Vittorio, più buoni e cremosi di una pasta al sugo: è fantastica ed è pronta in poco tempo. Un’alternativa alla pasta al pomodoro classica: un piatto veloce e più “saporito” di una semplice pasta al sugo di pomodoro. Si possono adottare più varianti. Vediamo come si prepara questa fantastica pasta e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti della pasta alla Vittorio

Carota 1;

Sedano 1/2;

Cipolla 1⁄2;

Aglio 1 spicchio;

Paccheri 400 g;

Pomodoro S. Marzano 400 g;

Pomodoro Piccadilly 100 g;

Parmigiano grattugiato

Burro 40 g;

Olio EVO

Sale fino

Pepe nero

Basilico

Preparazione

Prendiamo una padella ampia e aggiungiamo un filo d’olio extra vergine d’oliva. Fatto questo prepariamo la nostra base per il sugo: tritiamo carote sedano e cipolla e facciamo cuocere nell’olio. Lasciamo che le verdure appassiscano per qualche minuto.

Una volta che il tutto si sarà insaporito e ammorbidito caliamo i pomodori ( ora dipende dalla stagione, diciamo che possiamo usare sia i San Marzano che i Piccadilly, che la passata se proprio vogliamo fare velocemente). Se volete, se il pomodoro è troppo acidulo possiamo aggiungere un po’ di zucchero ( giusto un pizzico). Lasciamo cuocere per una trentina di minuti, il profumo si estenderà per tutta la casa provocando l’acquolina in bocca anche ai vicini.

Una volta che il sugo è pronto diamogli delicatezza e frulliamo il tutto. Potete farlo in padella se è alta oppure in un bicchiere a collo alto ( di quelli che escono dalle confezioni di minipimer). Cuociamo ora la pasta: mettiamo l’acqua in una pentola e facciamo bollire. Una volta raggiunto il bollore caliamo la pasta e saliamo e facciamo cuocere. Scoliamo la pasta e buttiamo tutto nella padella dove abbiamo fatto il sugo. Mantechiamo con un po’ di burro e parmigiano: completiamo con un filo d’olio e del basilico fresco. Se vi è piaciuta la ricetta continua a leggere i nostri primi

Pasta alla Vittorio, più buoni e cremosi di una pasta al sugo: è fantastica ed è pronta in poco tempo scritto su Più Ricette da Redazione.