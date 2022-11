Pasta all’acqua pazza: il piatto di pesce più veloce e semplice che c’è. Meglio di quella al tonno, con cosa si sostituisce

La pasta all’acqua pazza è un piatto davvero semplice da preparare. È caratterizzata per lo più da prodotti poveri e facili da reperire. Tuttavia, potrebbe considerarsi un piatto unico perché contiene un mix perfetto di tutti i macronutrienti. Si tratta infatti di un piatto dal sapore delicato del mare unito all’agrodolce dei pomodorini e del vino. Insomma, è la ricetta perfetta quando vi mancano le idee ma volete qualcosa di rapido. È anche una valida alternativa al classico piatto di pasta con il tonno in scatola.

Pasta all’acqua pazza, Ingredienti per circa 4 persone

400 gr di pasta (si consigliano gli spaghetti)

700 gr di branzino

Una dozzina di pomodorini

1 spicchio di aglio

Prezzemolo

Un bicchiere di vino bianco

Olio EVO

Sale q.b.

Preparazione

Iniziate sfilettando il branzino. Se non siete pratici, naturalmente potete comprarlo già pulito dal pescivendolo. In entrambi i casi, il passo successivo è eliminare pinne, coda e testa. Rimuovete poi la pelle del pesce e create due fette, dividendolo in due. A questo punto, andate a creare una sorta di brodo di pesce. Preparate una pentola con dell’acqua e aggiungete gli scarti del pesce ricavati fino a questo momento, eccetto la pelle.

Aggiungete alla bollitura del sale e fate cucinare per 30 minuti circa. Terminato il tempo di cottura, mettete il brodo di pesce in un contenitore avendo cura di utilizzare un passino. Successivamente, preparate una padella con 3 cucchiai di olio e lasciate soffriggere con uno spicchio d’aglio fino a quando quest’ultimo non raggiunge un aspetto dorato.

Passati un paio di minuti, aggiungete anche una dozzina di pomodorini tagliati a metà. Cercate di non distruggere i pomodorini o a farli ammorbidire troppo. A questo punto, unite il branzino sfilettato e tagliato a pezzi e aggiungete del vino bianco. Nel frattempo, mettete a cuocere la pasta. Alla fine, aggiungete la pasta al dente nella padella con pomodorini e branzino e lasciate terminare la cottura, aggiungendo anche un bicchiere di brodo di pesce bollente.

