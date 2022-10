pasta-alless-alless,-la-ricetta-napoletana-con-il-sugo-di-salsicce-e-castagne.-facilissima-si-prepara-in-pochi-minuti

Con il sopraggiungere della stagione autunnale, su tutti i banchi dei fruttivendoli, troviamo finalmente le adorate castagne. Un frutto molto versatile, che in cucina si resta a molte preparazioni sia dolci che salate, ma ovviamente non dimenticate e caldarroste, che sono buonissime, da consumare a fine pasto davanti al camino, oppure a merenda, come le castagne lesse, che a Napoli sono amichevolmente chiamate ALLESS. Nella ricetta che di seguito andremo a preparare, il sapore dolce delle castagne incontra quello deciso delle salsicce, dando vita ad un condimento super goloso per la vostra pasta. Per preparare questo piatto ho scelto dei rigatoni, ma ovviamente potete scegliere il formato di pasta che più vi piace.L

Pasta Alless Alless, Ingredienti:

200 gr castagne

150 gr salsiccia

½ cipolla

½ carota

½ costa di sedano

marsala

Olio evo

Alloro

Sale

30 gr di parmigiano reggiano

Pepe

Procedimento:

Per preparare i rigatoni con le castagne e le salsicce, iniziate a sbucciare le castagne,

mettetele in un pentolino con le foglioline di alloro, copritele con acqua, aggiungete un pizzico di sale, e fate cuocere a fiamma media per trenta minuti.

Nel frattempo, tritate finemente le verdure, mettete in una capente padella con un giro dolio evo e fatele soffriggere per qualche minuto. Unite la salsiccia, privata della pelle, e fate rosolare per un paio di minuti.

Sfumate con il marsala, spegnete la fiamma e lasciate insaporire.

A questo punto le castagne saranno cotte, mettetele in un piatto, e ancora calde, eliminate la pellicina esterna, tagliatele grossolanamente, se volete potete conservarne un paio intere per guarnire il piatto.

Unite le castagne nella padella, insieme a mezzo bicchiere d’acqua, e fate cuocere a fiamma bassa.

Nel frattempo cuocete al dente i rigatoni e colateli direttamente nella padella, unite un poco d’acqua di cottura, ed amalgamate bene. Spegnate la fiamma unite il parmigiano grattugiato, amalgamate ancora, se occorre unite altra acqua di cottura.

Impiattatae, completando il piatto con altro parmigiano, la castagne intera e il pepe macinato al momento.

Pasta Alless Alless, la ricetta napoletana con il sugo di salsicce e castagne. Facilissima si prepara in pochi minuti scritto su Più Ricette da Michele.