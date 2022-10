pasta-allo-scarpariello-di-cannavacciuolo:-non-chiamatela-al-pomodoro.-il-segreto-dello-chef-per-farli-cremosi-e-golosi

Se cercate un piatto di pasta che sia tipicamente napoletano, lo scarpariello fa al caso vostro. Si tratta di un piatto super tradizionale, amatissimo anche da grandi chef stellati come Cannavacciuolo. È un piatto che nasce nei quartieri spagnoli, per sopperire alla mancanza di tempo nel cucinare qualcosa di elaborato. Semplice, veloce e gustoso lo scarpariello è così chiamato perché ideato dagli “scarpari”, ovvero i calzolai. Di solito, si cucinava il lunedì durante il loro giorno di riposo. Ma non parliamo solo di pasta.

Questo piatto implica anche l’uso del pane perché rilascia, una volta terminato, un quantitativo di sughetto che non potete fare a meno di raccogliere con una bella scarpetta. Se prima si usava il ragù avanzato della domenica, adesso si preferisce invece il pomodoro fresco.

Ingredienti per circa 4-5 persone

• 500 gr di paccheri (se preferite la pasta corta) o di linguine/spaghetti (se preferite la pasta lunga)

• Un barattolo di pomodori pelati

• Olio EVO q.b.

• Spicchi d’aglio

• Sale, Basilico fresco q.b

• parmigiano grattugiato

Iniziate con il soffriggere in padella gli spicchi d’aglio immersi in un po’ d’olio. Quando vi accorgete che sono diventati dorati, aggiungete il barattolo di pomodori pelati insieme al basilico e ad un pizzico di sale. A questo punto, lasciate cuocere. Il sugo insieme agli aromi va cotto a fuoco lento. Quando risulterà denso e ben corposo, siete pronti a far bollire l’acqua per la pasta.

Una volta bollita, calate la pasta e lasciatela cuocere secondo i minuti suggeriti dalla confezione ed in base al formato scelto. È consigliabile tirarla via al dente. Una volta cotta, aggiungete la pasta nella padella con il vostro sughetto. Mescolate per bene e aggiungete tanto formaggio grattugiato, avendo cura di lasciare il fuoco molto lento. In questo modo, darete la possibilità al formaggio di sciogliersi per bene e di creare una cremina attorno alla pasta e al sugo. Alla fine, guarnite con altro basilico fresco e crudo e con un filo di olio extravergine.

