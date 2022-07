Pasta Aumm Aumm, La ricetta sorrentina con le melanzane. Più buona della norma, veloce e filante. Ecco i trucchi per farla perfetta

La Pasta aumm aumm è un ricetta tipica campana in particolare sorrentina e caprese, Il nome infatti è onomatopeico è indica un piatto veloce che si prepara subito ma anche molto goloso. Gli ingredienti somigliano molto a quelli della classica pasta alla norma siciliana ma la preparazione e il sapore sono diversi e forse anche più buoni. I prodotti da utilizzare sono quelli freschi di stagione, ovvero melanzane, pomodorini freschi, fiordilatte, meglio se di Agerola e ovviamente tanto basilico. Per altre ricette con le melanzane leggi qua

Pasta Aumm Aumm, Ingredienti, Dosi per 4 persone:

400 gr di Penne lisce oppure pasta lunga come scialatielli o spaghetti

2 Melanzane

500 gr di Pomodorini maturi

250 gr di Fiordilatte di Agerola (o mozzarella)

2 spicchi d’Aglio

un mazzetto di Basilico

Parmigiano reggiano grattugiato q.b

Olio extravergine di oliva q.b

Sale q.b

Preparazione

Iniziamo la nostra preparazione della pasta Aumm Aumm pulendo le melanzane. QUindi prendetele, lavatele bene e tagliatele a cubetti con tutta la buccia. Quindi disponetele in uno scolapasta e averate sopra del sale fino lasciandole riposare così per almeno una mezz’ora, In questo modo le melanzane perderanno un po’ di liquido vegetale e anche il retrogusto amaragnolo che può dare fastidio. Dopo di che sciacquatele e asciugatele bene con un panno da cucina o carta assorbente.

Fatto ciò, prendete una larga padella e versate dentro abbondante olio per friggere. A Fiamma abbastanza alta aggiungete le melanzane tagliate a cubetti e fatele friggere belle dorate. Quando saranno cotte toglietele con una schiumarola cercando di eliminare l’olio in eccesso e mettetele ad aschiugare in un recipiente con abbondante carte assorbente da cucina. In un’altra padella, intanto, mettete. soffriggere i due spicchi d’aglio in un filo di olio per un paio di minuti.

Quindi all’aglio aggiungete i pomodorini freschi, precedentemente lavati e tagliati a metà ( se sono quelli tondi) altrimenti in più parti. Lasciatene solo qualcuno intero per decorazione finale. Infine aggiungete qualche foglia di basilico spezzettata e aggiustate di sale. Fate rosolare il tutto a fiamma vivace per 3/4 minuti, poi abbassate la fiamma, coprite con un coperchio e lasciate che i pomodorini appassiscano, lasciandoli in cottura per circa un quarto d’ora.

Quando i pomodori saranno passiti e avranno formato un bel sughetto aggiungete nella pentola le melanzane. Quindi mescolate bene per un paio di minuti sempre a fiamma bassa e spegnete lasciando riposare. Nel frattempo mettete sul fuoco una pentola con acqua abbondata salata e lasciate che bolla. Quindi versate le penne ( o la pasta che più vi piace) e fatele cuocere al dente, scolandole qualche minuti prima del tempo di cottura indicato. Quindi versate le pasta nella padella con il condimento, accendente di nuovo il fuoco a fiamma bassa e infine versate sopra il fior di latte di agerol tagliato a piccoli cubetti.

Continuate a mescolare fino a che il fior di latte non si sarà sciolto e sarà diventato bello filante. Quindi spegnete sotto al fuoco e aggiungete infine una bella spolverata di parmigiana reggiano grattugiato e ancora qualche fogliolina di basilico fresco. La vostra Pasta Aumm aumm è pronta per essere gustata, meglio se servita subito, calda calda e filante. Buon appettito. Per altre gustose ricette della costiera sorrentina leggete qua.

Pasta Aumm Aumm, La ricetta sorrentina con le melanzane. Più buona della norma, veloce e filante. Ecco i trucchi per farla perfetta scritto su Più Ricette da Redazione.