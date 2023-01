Pasta base de cocaína escondida em roupas é apreendida em ônibus no interior de SP

Uma boliviana de 42 anos acabou presa em flagrante por tráfico. Droga estava em fundo falso de sacola, no bagageiro de ônibus interestadual, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Equipe da Polícia Rodoviária encontra pasta base de cocaína escondida em roupas em Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

Polícia Rodoviária/Divulgação

A Polícia Rodoviária apreendeu pasta base de cocaína escondida em roupas, no fundo falso de uma sacola, no bagageiro de um ônibus interestadual abordado na Rodovia Orlando Quagliato (SP-327), em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), na manhã desta quarta-feira (25).

Uma mulher de 42 anos, natural da Bolívia, foi presa em flagrante suspeita de tráfico de drogas. Não foi informada a quantidade de produto ilícito apreendido, nem foram especificados o local de partida e o destino do transporte de passageiros.

Durante vistoria nas bagagens transportadas, os policiais suspeitaram da sacola em que a pasta base era transportada. A utilização de um reagente confirmou se tratar do produto que dá origem à cocaína vendida no varejo.

O caso será investigado pela Polícia Federal, se forem encontrados indícios de que se trata de tráfico internacional de entorpecentes, ou pela Polícia Civil, caso se constate apenas a venda doméstica da droga.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi