Pasta ca cotica, il sugo napoletano più buono che c’è. Meglio del ragù, veloce e facile da fare e molto economico

Il sugo con la cotica napoletana è uno dei piatti più economici ma anche saporiti che esiste sul mercato. La cotica è nel dettaglio la pelle del maiale ed è stata usata per oltre tre millenni nella cucina contadina, secondo il dettame ‘del maiale non si butta via niente’. Riscuote meno successo nell’alimentazione odierna, che presta attenzione all’apporto di calorie e ai grassi. Proprio per questo, spesso e volentieri i macellai la regalano a chi fa una bella spesa nel loro negozio. In questo modo, questo piatto antico e pieno di sapore diventa totalmente gratuito. Può essere utilizzata anche per insaporire.

Cotica napoletana al sugo, Ingredienti ( per 4 persone)

350 grammi di pasta

cotiche di maiale 4

prezzemolo q.b.

pinoli 10 g

uva passa 30 g

sale q.b.

pelati 800 g

aglio 3 spicchi

sedano 1 costa

cipolla 1

carota 1/2

pepe q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

formaggio grattugiato 50 g

Cotica napoletana, Preparazione

La prima cosa da fare per preparare la vostra cotica napoletana al sugo è pulirla per bene. Con un coltello da cucina eliminate i pesi sin dalla radice. Risciacquatele bene e tagliatele a rettangolo. Adesso dovete imbottire la pelle di maiale. Gli ingredienti andranno nella parte grassa, lasciando quella liscia all’esterno. Ponete quindi il formaggio grattugiato, i pinoli, l’uva passa, il prezzemolo e l’aglio finemente tritati.

Avvolgete la cotica e inserite uno stuzzicadenti per tenerla ferma. Ne potete utilizzare due se uno non basta, o ancor meglio aiutarvi con dello spago da cucina. Adesso si può passare alla cottura della cotica. Preparate il soffritto tritando finemente la cipolla, il sedano e la carota. In una pentola abbastanza capiente versate l’olio extravergine d’oliva e questi tre ingredienti, lasciandoli indorare per un po’. Quindi aggiungete la pelle di maiale.

Fatela rosolare a fiamma bassa facendo attenzione a girarla spesso per non farla bruciare. E’ tempo di aggiungere i pelati, che dovranno cuocere a fiamma bassa per almeno tre ore. Girate spesso le cotiche, che dovranno impregnarsi del sapore del sugo e dovranno ammorbidirsi. Nel frattempo il sugo si cuoce mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e portate a bollore. Quindi versate la pasta ( del formato che preferite). Quando sarà pronta scolatela e conditela con il sugo con la cotica. Il vostro piatto è pronto per essere servito.

Pasta ca cotica, il sugo napoletano più buono che c’è. Meglio del ragù, veloce e facile da fare e molto economico scritto su Più Ricette da Redazione.

pappa2200