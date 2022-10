Pasta ca triaca catanese, I sapori di una volta, quelli di un tempo passato che ormai nessuno ricorda più. Quei gusti, quegli odori che per motivi di tempo non si possono quasi più tramandare. Di certo cucinare quei piatti che cucinavano le nostre nonne è difficile, ma non impossibile. Anzi. In questo caso parliamo di un piatto siciliano, della tradizione. La pasta con fagioli freschi. Quelli ancora nel baccello e che, quindi, non sono stati trattati. Non sono in scatola, non sono secchi. Sono fagioli “semplici”.

Una pasta che ha perso anche un po’ di valore nel tempo, ormai alcuni banchi di frutta non sono neanche più tanto provvisti di questi fagioli. La preparazione non è lunga, di lungo c’è il fatto che bisogna pulirli. Si deve aprire ogni baccello, un po’ come si fa con le fave, poi si passa alla cottura. Andiamo quindi a vedere come si prepara questa pasta buonissima e piena di sapore.

Ingredienti della pasta ca Triaca Catanese

300 gr di pasta ( corta, tipo ditali lisci o rigati o tubetti)

1kg fagioli freschi

1 cipolla bianca grande

400 gr pomodori

sale e pepe nero q.b.

olio extravergine d’oliva

Preparazione

Prendete i fagioli freschi, con il baccello, e sgusciateli uno ad uno. Fatto questo lavateli bene un paio di volte. Riempiamo di nuovo di acqua e aggiungiamo la cipolla, i pomodori e cuociamo a fiamma bassa per circa un’ora ( l’acqua deve essere abbondante altrimenti potreste avere dei problemi).

Quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati e cotti aggiungete la pasta. Aspettate qualche minuto e poi aggiustate di sale. Fatto questo aggiungete un filo di olio e una buona manciata di pepe nero. La nostra pasta e fagioli freschi è pronta…calda, tiepida o anche fredda, è ugualmente squisita

Pasta ca triaca catanese, molto più buona e cremosa della pasta e fagioli. La nonna svela il trucco: “Cosa si mette prima dei legumi” scritto su Più Ricette da Redazione.