Pasta c’anciova, il primo siciliano più buono che c’è. Pochi ingredienti e semplicissimo, con il segreto della “Muddica” perfetta

Pasta c’anciova è davvero un primo eccezionale. Nasce dalla tradizione popolare palermitana ed è davvero un piatto povero i cui ingredienti principali sono le acciughe, il pomodoro e la mollica di pane o “muddica” come la chiamano i siciliani. Il segreto della tradizione di questo piatto sta proprio nella preparazione della muddica atturiata, in partica pan grattato o mollica che però andrà tostato. Questa mollica può essere usata in diverse preparazione della cultura sicula.

Anche come ingrediente principale della versione in bianco dei questo piatto, chiamata pasta con le sarde alla siciliana. Può essere comunque utilizzato al posto del formaggio grattugiato in molti piatti ed è particolarmente apprezzato anche in una semplice pasta aglio, olio e peperoncino. In questa versione della nostra pasta c’anciov abbiamo aggiunto alla mollic tostata anche qualche mandorla per dare più sapore e croccantezza ma se non le gradite potete farne tranquillamente a meno rispettando così la ricetta della tradizione. Vediamo quindi come si prepara.

Pasta c’anciova, Ingredienti

Reginette 350

Concentrato di pomodoro 200 g

Acqua tiepida 2 bicchieri

Aglio 2 spicchi

Acciughe sott’olio 10

Uva passa passolina 30 g

Pinoli 30 g

Olio extravergine d’oliva 40 g

Zucchero 1 pizzico

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Prezzemolo q.b.

PER LA MUDDICA ATTURRATA

Pangrattato 70 g

Mandorle pelate 15

Olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio

Sale fino q.b.

PREPARAZIONE

Iniziamo la nostra preparazione della pasta c’anciova facendo soffriggere le acciughe in una padella con abbondontante olio e mescolando di tanto in tanto affinché si sciolgano quasi. Una volta pronte aggiungiamo nella padella l’aglio tagliato finemente, i pinoli e l’uva passa, lasciando che si amalgamino per circa due minuti. Fattò ciò aggiungete anche il concentrato di pomodoro e i bicchieri di acqua, aggiustate di pepe, sale e una punta di zucchero. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fiamma bassa per almeno 10 minuti.

In contemporanea al sugo, mettete sul fuoco la pentola per far bollre la pasta e quindi occupatevi della preparazione della “muddica atturrata”. Quindi triturate le mandorle ( vi conviene metterle in un sacchetto e schiacciarle con un mattarello) fattò ciò, mettete sul fuoco una padella e versate dentro il pangrattato e le mandorle e lasciatele abbrustolire. Aggiungete l’olio evo, un po’ di sale, e lasciate che il tutto si tosti per un massimo di 5 minuti, attenzione infatti a non farlo bruciare.

Intanto buttate la pasta nell’acqua bollente e salata e quando sarà al dente scolatala e aggiungetela al sugo di pomodoro ultimando la cottura, se serve versando qualche mestolo di acqua di cottura. Terminato ciò spegnete sotto la fiamma e spolverate il tutto con la muddica atturrata e il prezzemolo tritato. Impiattate e servite bello caldo. Volendo potreste anche preparare il sugo il giorno prima e conservarlo in frigo. Leggi altre tradizionali RICETTE SICILIANE

