Pasta ceci e vongole , un primo piatto che può essere consumato sempre, saporito e buono sicuramente può avere delle ottime varianti, magari sostituire la pasta con i crostini. Andiamo quindi a vedere come si prepara questo piatto e quali sono gli ingredienti. Pasta ceci e vongole, Ingredienti 400 g pasta

1,5 kg vongole veraci o lupini

200 g ceci in scatola

100 g pomodorini ciliegino

1 spicchio aglio

olio extravergine d’oliva

prezzemolo

sale Preparazione

La prima cosa è quella di preparare i ceci avendo due modi: o prepararli da secchi oppure usarli in scatola. Nel primo caso bisogna metterli a bagno la sera prima o quanto meno 10 ore prima con acqua e bicarbonato. Il giorno dopo oppure trascorso il tempo risciacquateli e riempite di nuovo la pentola con acqua per poi cuocerli lentamente con una voglia di alloro ( per la digeribilità). Il secondo modo è invece quello di prenderli in scatola e fare prima.

Ad ogni modo facciamo ora spurgare le vongole in acqua e sale per almeno un paio d’ore. Una volta trascorso il tempo necessario scolatele e sciacquatele di nuovo un paio di volte. Ora prendiamo una padella e mettiamo lo spicchio d’aglio e olio e due o tre gambi di prezzemolo e l’olio ( non lesinate). Facciamole aprire a fuoco lento coprendo con un coperchio. Una volta aperte potete togliere il frutto da alcuni gusci e tenere altre vongole con il frutto per la “guarnizione”.

Intanto i ceci saranno pronti: se invece avete usato i ceci in scatola, mentre le vongole si schiudono, metteteli in una pentola con dell’acqua e uno spicchio d’aglio. Quando saranno cotte mettiamo il sugo nei ceci con i frutti e le vongole con i gusci. Mescoliamo un po’ e poi caliamo la pasta: facciamo cuocere. Essendo una minestra facciamo cuocere lentamente e se ce n’è bisogno aggiungiamo acqua. Una volta cotta la pasta spegniamo e aspettiamo un paio di minuti. Aggiungiamo prezzemolo fresco e serviamo.

Pasta Ceci e vongole, meglio dei classici alle vongole e super cremosi scritto su Più Ricette da Redazione.

Vito Califano