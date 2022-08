pasta-chi-masculini-alla-catanese:-la-ricetta-siciliana-povera-ma-buonissima.-la-nonna-svela-l’ingrediente-segreto-che-va-aggiunto-alla-fine

La pasta chi Masculini alla catanese è una ricetta antica propria della città di Catania. Gli ingredienti sono pochi e poveri, quello principale sono appunto i Masculini, ovvero le alici, ma il sapore è squisito. Ci sono tante varianti a questa ricetta, c’è infatti chi aggiunge alla fine anche la mullica atturrata, ovvero passata in padella, qualcuno mette anche uvetta e pinoli. Ciò che però non deve mancare mai è una spolverata finale di finocchietto selvatico tritato che andrà al posto del classico prezzemolo. Vediamo quindi come si prepara.

Pasta chi Masculini alla catanese, Ingredienti

320 gr di pasta

100 gr di Mollica di Pane raffermo (opzionale)

8 Alici fresche

400 ml di Passata di Pomodoro

50 gr di Piselli

½ Cipolla

1 mazzetto di finocchietto selvatico

Olio extravergine di Oliva q.b

Sale q.b

Procedimento

Iniziamo al preparazione della nostra Pasta chi Masculini alla catanese prendendo una padella con olio extra vergine di oliva. QUindi fcciamo soffriggere la cipolla trotata molto finemente e aggiungiamo le alici che avremo precedentemente lavato e pulito bene, ovvero private della testa e della lisca. Fate rosolare bene gli ingredienti e schiacciate le alici con una forchetta in modo che quasi si sciolgano nella pentola. Se preferite, per decorare alla fine il piatto potete lasciarne un paio intero o spezzate a metà.

Quando vedrete che la cipolla sarà bella dorata e le alici quasi sciolte, aggiunte nella pentola la passata di pomodoro insieme ai piselli e lasciate cuocere a fiamma bassa. Intanto preparate la mollica tostata. Quindi in una padella mettete un filo d’olio di oliva e fate rosolare la mollica di pane spezzettata. Dovrà soffriggere nell’olio fino a che non vedrete un colore bello ambrato. Anche la mollica “atturrata” è pronta.

A questo punto mettete sul fuoco una capiente pentola con abbondante acqua salata per lessare la pasta. Con questo sugo andrà bene qualsiasi formato, ia corta che lunga. In questo caso noi abbiamo utilizzato degli spaghetti. Scolatela al dente e versatela nella pentola con il sugo facendo terminare la cottura nel sughetto stesso in modo che pasta assorbi meglio il sapore. Infine aggiungete la mollica tostata e mescolate velocemente per un minuto. A fuoco spento aggiungete il finocchietto selvatico tritato. La nostra Pasta chi Masculini alla catanese è pronta per essere servita ben calda. Scopri altre golose RICETTE DELLA TRADIZIONE SICILIANA

