pasta-china-alla-calabrese,-con-il-trucco-della-nonna:-“come-fare-delle-polpette-croccanti-fuori-e-morbidissime-dentro”

La ricetta originale degli “spaghetti meatballs” importati in America dagli emigrati italiani del Sud: spaghetti al sugo con polpette fritte croccanti, si tratta infatti di una ricetta tradizionale calabrese ed in genere del meridione. Un grande classico dove le polpette vengono prima fritte e poi messe nel sugo di pomodoro, per condire gli spaghetti cotti rigorosamente al dente: una spolverata di pecorino ed il piatto è pronto da servire ben caldo e fumante! Arricchito da altri ingredienti come caciocavallo, salsiccia, uova sode, pecorino e parmigiano, e cotto in forno, crea la famosa Pasta china calabrese una prelibatezza; mentre con gli spaghetti avanzati un goloso riciclo per sontuose frittate di pasta.

Spaghetti al sugo con polpette fritte croccanti

Ingredienti per 6 porzioni

500 g di spaghetti grossi o vermicelli

pecorino grattugiato

Sugo di pomodoro

un litro di passata di pomodoro

uno spicchio di aglio

un pezzetto di peperoncino verde dolce friggitello

foglie di basilico

olio extravergine d’oliva

un peperoncino fresco piccante, a piacere

origano

sale

Polpette

300 g di carne macinata mista manzo e maiale

300 g di pane raffermo

uno spicchio di aglio

3 uova

2 cucchiai di pecorino grattugiato

2 cucchiai di parmigiano Reggiano DOP (o Grana)

un ciuffo di prezzemolo

sale e pepe

un piatto di pangrattato

olio di semi per friggere

Preparazione

Polpette

Mettete il pane a bagno in acqua per almeno 15 minuti, fino a quando sarà ben impregnato; strizzatelo bene con le mani e sistematelo in una ciotola e sbriciolatelo a pezzetti; tritate finemente il prezzemolo e l’aglio. Nella ciotola con il pane aggiungete la carne, le uova, i formaggi sale e pepe, ed il trito di aglio e prezzemolo; amalgamate accuratamente e lasciate riposare l’impasto per almeno un ora, in modo che gli ingredienti si insaporiscano.

Formate le polpettine prelevando la porzione con un cucchiaio, rigirandole tra le mani l’impasto per dare forma e compattarlo: se le volete ben più croccanti passatele velocemente nel pangrattato. Versate l’olio in una padella a bordi alti e portatelo a temperatura, controllandola con un pezzo di pane, che se sfrigola è pronto per cuocere;

adagiate delicatamente le polpette nell’olio bollente, poche per volta, senza sovrapporle. Cuocetele a fuoco medio fino a quando saranno ben colorite; scolatele dall’olio con una schiumarola e posatele in un vassoio con carta assorbente.

Sugo

Versate qualche cucchiaio di olio in una padella capiente, aggiungete aglio e peperoncino; fate scaldare per insaporire l’olio, quindi versate la passata di pomodoro, il peperoncino verde, sale ed origano; cuocete a fuoco dolce fino a quando la salsa risulterà densa, mettete infine il basilico.

Impiattamento

Aggiungete al sugo le polpette fritte, e rigiratele bene nel sugo per farle insaporire e riscaldare; cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolateli al dente e versateli nella padella con il sugo e le polpette. Mescolate e servite gli Spaghetti al sugo con polpette fritte croccanti, con con abbondante pecorino grattugiato.

