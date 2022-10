pasta-con-broccolo-in-carrozza,-l’antica-ricetta-siciliana-per-un-pranzo-veloce-e-buonissimo

La pasta con broccolo in carrozza è una ricetta tipica della tradizione siciliana, ottima e semplice da preparare. Solitamente, quando sentiamo la parola ‘carrozza’ in cucina la nostra mente corre alla mozzarella. Ma non in questo primo piatto, in cui il ruolo di carrozza viene invece affidato al pangrattato messo in padella e abbrustolito. Nell’antichità l’alimento fatto in questa maniera veniva utilizzato dalle famiglie più povere per sostituire il formaggio grattugiato, che era molto caro. Ma ancora oggi dà vita a una preparazione che si utilizza tantissimo nella cucina sicula.

Pasta con broccolo in carrozza, Ingredienti

bucatini 400 g ( va bene qualsiasi formato)

cavolfiore verde piccolo 1

pomodori pelati 2-3

filetti di acciuga 2-3

uvetta passolina e pinoli, 1 manciata

cipolla mezza

pangrattato 1 manciata

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare la vostra pasta con broccolo in carrozza è pulire e far bollire l’ingrediente principale: il broccolo. Riempite una pentola di acqua con un po’ di sale grosso e portatela a ebollizione. Intanto, mondate il vostro cavolfiore verde e prelevatene solo le cimette. Aggiungetele all’acqua che bolle e fatele cuocere finché non saranno tenere, ma ancora consistenti.

Scolatele e tagliatele a pezzettini. Adesso dovete pensare al condimento per il vostro primo piatto. In una padella versate l’olio extravergine d’oliva e la cipolla tritata finemente da far soffriggere. Unite anche i filetti di acciuga. Una volta che si sono sciolti, potete aggiungere i pomodori pelati che avete precedentemente tagliato a dadini, l’uvetta e i pinoli. Verso fine cottura, aggiungete i broccoli.

Fate saltare il tutto insieme. Intanto avrete portato a ebollizione l’acqua per cuocere la pasta. Mentre questa è in cottura, potete pensare al pangrattato. In una pentola antiaderente fatelo cuocere per cinque minuti. A cottura ultimata, aggiungete un cucchiaio di olio e girate finché non sarà completamente assorbito. Scolate la pasta e unitela al condimento, amalgamando bene il tutto. Mettete nei piatti da portata e aggiungete il pangrattato prima di servire.

