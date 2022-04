pasta-con-la-ricotta,-semplice-e-veloce-con-la-ricetta-di-eduardo-de-filippo:-“ecco-cosa-vi-suggerisco”

Pasta con la ricotta, la più buona che c’è con la ricetta di Eduardo De Filippo: “Ecco cosa vi suggerisco”.. Una ricetta buonissima che si prepara in 5 minuti e con pochissimi ingredienti ( due per la precisione). Come ogni piatto semplice, però, nasconde delle insidie. Non bisogna farla troppo acquosa, né troppo secca. Insomma la si deve saper fare.

La ricetta è tratta dal celeberrimo libro di Eduardo De Filippo e Isabella Quarantotti “Se Cucina comm vogl io”. Il libro della maturità del drammaturgo napoletano che ha cercato di tramandare in un libro di ricette tutti i più buoni, classici piatti napoletani. La ricetta comincia così “Credo che sia il piatto di pasta più veloce a cucinarsi, e sicuramente uno dei più saporiti. ”

Andiamo quindi a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti di questo piatto saporito e semplicissimo da preparare e con pochi elementi da aggiungere.

Ingredienti della pasta ricottata di Eduardo De Filippo

400 grammi di pasta corta: penne, pennette, fusilli, conchiglie eccetera

300 grammi di ricotta freschissima

pepe nero q.b.

Preparazione della pasta ricottata

Mentre si cuoce la pasta, riscaldate il piatto da portata, versatevi la ricotta, tranne 100 grammi, che taglierete a dadini e terrete da parte, e lavoratela con un po’ d’acqua di cottura della pasta che scolerete al dente e porrete nel recipiente, macinandovi poi sopra un po’ di pepe, mescolandola accuratamente alla ricotta. Decorate con i dadini di ricotta e un’altra macinata di pepe nero.

