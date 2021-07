La pasta con peperoni e cozze è un piatto di mare davvero delizioso e perfetto per l’estate. Se volete osare, potete aggiungerci alla fine una grattugiata di ricotta salata o pecorino, ma vi assicuro che il piatto merita già così. Questo primo piatto non è solo saporito, ma anche colorato e allegro, e vi assicuro che le cozze si sposano alla perfezione con i dolci peperoni estivi. Come sempre in questi casi, sarà un po’ una noia pulire per bene le cozze, ma vi assicuro che ne varrà la pena! I miei genitori sono andati in visibilio quando hanno assaggiato le mie orecchiette, se provate la ricetta, poi mi dite 😛

Procedimento per preparare la pasta con peperoni e cozze

Innanzitutto pulite le cozze (qui trovate la guida per farlo correttamente), fatele schiudere in una padella con coperchio, a fiamma medio-alta, quindi sgusciatele (conservatene qualcuna col guscio per decorare i piatti) e filtrate il fondo di cottura.

Lavate il peperone, mondatelo eliminando picciolo e semini, quidni tagliatelo a cubetti.

Fatelo appassire quindi in padella antiaderente con aglio e olio.

Quando il peperone si sarà ammorbidito e leggermente dorato, eliminate l’aglio e frullate il resto insieme al fondo di cottura delle cozze.

Nel frattempo, cuocete la pasta e scolatela al dente, quindi ripassatela in padella con la crema di peperoni e le cozze sgusciate.

La pasta con peperoni e cozze è pronta, decorate con 1 o 2 cozze nel guscio e con prezzemolo fresco e servite.



