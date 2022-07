Pasta con Ragù di Zucchine, La ricetta italiana più amata a corte. L’ha voluta provare anche Kate. Il piatto Top dell’estate

A quanto pare alla corte inglese sta spopolando la ricetta della pasta al ragù di zucchine. Questo piatto tipicamente italiano è stato preparato per la prima volta da Meghan Markle come suo cavallo di battaglia ma pare abbia conquistato i cuori o meglio ancora i palati di tutti i membri della Royal family, cosa che invece non è riuscita a fare l’ormai ex Duchessa di Sussex. In particolare pare che anche Kate, sempre molto ligia alla dieta, abbia voluto provare il piatto e ormai ne sia davvero ghiotta anche perchè è davvero un primo molto leggero soprattutto in estate. Vediamo quindi come prepararlo alla perfezione.

Pasta al ragù di zucchine

Questo primo è davvero molto gustoso e la preparazione è velocissima. D’estate si può gustare anche freddo, sarà sempre molto buono. Nella nostra ricetta, così come la amano anche gli inglesi, è in bianco, ma si possono aggiungere anche dei pomodorini per renderlo più sfizioso. Vediamo quindi come si prepara. ( Se vuoi leggere altre ricette con le zucchine cliccate qua)

Pasta al ragù di zucchine, Ingredienti ( per 4 persone)

350 g di Pasta ( formato a piacere)

250 g Carne macinata

350 g Zucchine

1 Scalogno

1 Carota

q.b. Sale

80 g Olio extravergine d’oliva

q.b. Vino bianco secco

Preparazione

Iniziamo a preparare il nostro ragù di zucchine. Prendete quindi la carata e lo scalogno e tritateli finemente. Al soffritto, se vi piace potete aggiungere anche un gambo di sedano. Se vi risulta più semplice potete anche frullare tutto al mix. Una volta preparato il soffritto prendete una padella e versate l’olio, unite quindi il mix di verdurine e fate soffriggere a fuoco dolce.

Una volta che lo scalogno si è ben dorato unite la carne macinata e lasciatela rosolare bene. Sfumate con il vino bianco. Ora iniziamo la preparazione delle zucchine.

Lavate bene e sbucciatele togliendo il pistillo. A questo punto potete decidere se grattuggiarle oppure tagliarle a dadini piccoli. Una volta tagliate unitele in padella e mescolate bene insieme alla carne tritata.

Quindi continuate la cottura coprendo la padella con un coperchio e lasciando tutto a fuoco dolce per circa 5 minuti. Regolate di sale. Togliete il coperchio e lasciate restringere per altri 5 minuti. Ora potete iniziare a preparare la pasta. In abbondante acqua salata versato il formato prescelto e scolatela al dente. Quindi aggiungetela al ragù di zucchine appena preparato. Lasciate insaporire qualche minuto. Se lo preferite potete aggiungere come tocco finale una bella splverata di parmigiano grattugiato o pecorino a seconda dei gusti. La nostra pasta al ragù di zucchine è pronta

L’articolo Pasta con Ragù di Zucchine, La ricetta italiana più amata a corte. L’ha voluta provare anche Kate. Il piatto Top dell’estate proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.