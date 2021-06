pasta-con-sgombro,-pomodori-e-melanzane:-ottima-anche-per-una-schiscetta-perfetta!

La Ricetta della Pasta con Sgombro, Pomodorini e Melanzane è ottima presentata sia come piatto caldo, sia per una schiscetta fresca da portarsi al lavoro!

Tortiglioni Sgombro , Pomodorini e Melanzane

Sono una grandissima amante delle schiscette, sai?

Me ne preparo veramente di ogni tipo e di tutti i gusti: dalle coloratissime Bowl alle Crèpe Salate, dal Riso Venere alla Pasta fredda!

Come iniziano le prime giornate di caldo, ne approfitto per prepararmele e pranzare direttamente al lavoro: fortunatamente il mio impiego mi permette di stare all’ aperto tutto il giorno e quindi per me è un piacere poter mangiare fuori!

Le stesse schiscette che preparo per me, però, le offro anche al mio fidanzato che fa tutt’ altro mestiere ed è obbligato, a differenza mia, a pranzare fuori casa: pensa che in ufficio da lui tutti i suoi colleghi gliele invidiano !

La Ricetta di oggi è davvero semplicissima da preparare ed inoltre puoi decidere se servirla in tavola come piatto unico caldo, oppure come pasta fredda per una schiscetta sfiziosa appunto.

Per realizzarla ho utilizzato i Tortiglioni Senza Glutine , ottimi per trattenere il sugo caratteristico di questa pasta.

Ti consiglio di scegliere questo tipo di formato, con o senza glutine in base alle tue necessità, proprio per poter assaporare ad ogni boccone il gusto completo di questo piatto.

Il Sapore dello Sgombro fresco, unito a quello dei pomodorini e delle melanzane rende veramente unico questo piatto, e se anche tu, come me, adori la pasta, te ne innamorerai!

La Ricetta della Pasta con Sgombro, Pomodorini e Melanzane

Dettagli Tempo di preparazione 5 minuti Tempo di Cottura 15 minuti

Ingredienti 120 gr di Tortiglioni senza glutine

1 scalogno

5 Pomodorini

1/2 Melanzana lunga

3 filetti di Sgombro fresco

6 Olive taggiasche

un cucchiaio di passata di pomodoro

qualche foglia di basilico

peperoncino

preparazione taglia lo scalogno e fallo appassire in una padella con un goccino di acqua

aggiungi la melanzana tagliata a cubetti, un filo di acqua, copri con un coperchio e lascia cuocere qualche minuto

quando la melanzana inizierà ad ammorbidirsi unisci i pomodorini tagliati a metà, le olive taggiasche e il cucchiaio di passata di pomodoro

lascia insaporire per qualche minuto e poi unisci i filetti di Sgombro fresco tagliati a cubetti: lascia cuocere a fuoco dolce

nel frattempo in una pentola con abbondante acqua salata fai cuocere i tortiglioni seguendo il tempo riportato sulla confezione

raggiunto il tempo di cottura versa i tortiglioni nella padella con il sugo, mescolali e lasciali insaporire un paio di minuto e servili con una abbondante spolverata di peperoncino

Il Mio Consiglio

Nel caso in cui tu decidessi di preparare questo piatto come schiscetta, ti consiglio di attuare due piccoli accorgimenti:

prima di unire la pasta al sugo assicurati che entrambi si siano raffreddati;

per non fare diventare collosa la pasta una volta fredda, scolala e passala immediatamente sotto un getto di acqua fredda, versala in una ciotola e mescolala con un filo di olio evo

Effettuati questi due passaggi, potrai unire i Tortiglioni con il Sugo di Sgombro, mescolare tutto e mettere in frigorifero la tua schiscetta!

Adoro il sapore dello Sgombro, ma ovviamente puoi decidere di utilizzare qualsiasi altro pesce di tuo gradimento!

Tu quale useresti ad esempio?

Ti saluto e ti aspetto per la prossima Ricetta!

Lorenza