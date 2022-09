Sei alla ricerca di un piatto particolare? Un primo piatto che si realizza dal nulla, infatti basta avere delle cipolle, della paprika dolce oppure piccante a seconda dei gusti, e del formaggio. Ecco questi sono i pochi ingredienti che occorrono per La pasta cremosa con cipolle e paprika dolce.

Super veloce da realizzare, il condimento viene preparato mentre si cuoce la pasta, fidatevi, questo primo piatto vi sorprenderà e vi conquisterà. Ovviamente potete arricchire il vostro piatto con della pancetta oppure delle salsicce, dipende dalla vostra dispensa.

Ingredienti:

180 gr di pasta tipo sedani

2 cipolle medie

150 gr fontina

50 gr pecorino grattugiato

Olio evo

Paprika dolce

Sale

Procedimento:

Per preparare i sedani cremosi con cipolle e paprika, iniziate a sbucciare e tagliare a fettine sottili le cipolle, e mettetele in una capiente padella, con un giro d’olio evo. Mettete sul fuoco anche una pentola con acqua leggermente salata, per cuocere la pasta. Fate soffriggere le cipolle a fiamma media, appena saranno morbide, unite la fontina tagliata a dadini, insieme a qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta, e fate amalgamare il tutto.

Colate la pasta al dente, direttamente nella padella, spadellate, unendo se occorre altra acqua di cottura. Mescolate il pecorino e la paprika dolce. spegnete la fiamma, uniteli alla pasta, amalgamate bene, impiattate, completando il piatto con scaglie di pecorino, servite e gustate.

Pasta cremosa con cipolle e paprika dolce, più gustosi di una Genovese: la ricetta di cui non potrete fare a meno scritto su Più Ricette da Michele.