Pasta cu l’agghia, la tipica trapanese: una forchettata tira l’altra. Buonissima. Un primo piatto buonissimo, il pesto trapanese, un ever green che piace a tutti e che si può mangiare sempre perché è buonissimo. Andiamo ora a vedere come si cucina e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti della Pasta cu l’agghia

400 g di busiate fresche

300 g di pomodorini

5 spicchi di aglio rosso di Nubia

60 g di mandorle tostate

basilico

olio evo

pecorino grattugiato

sale

Preparazione

Una classica ricetta da fare con gli strumenti di una volta: quindi per questa preparazione è necessario un mortaio. Ma noi la prepariamo a casa, quindi non possiamo pretendere di avere tante cose, quindi ci affideremo ad un mixer ( un classico in pratica). Ci mettiamo l’aglio, il basilico, il sale e diamo una “mixerata” se poi avete il mortaio cominciate a pestare. Aggiungete quindi le mandorle e continuate a frullare per qualche minuto. Non rendetela troppo cremosa, lasciate comunque quella consistenza, quel tocco in più.

Unite poi i pomodorini al mixer. I pomodorini dovreste pestarli e farli a pezzettini privati di semi. Basterà, se volete, privarli dei semini. Se poi volete togliere la pellicina metteteli nell’acqua bollente e poi dopo 5 secondi toglieteli. La pellicina andrà via facilmente. Frullate e aggiungete abbondante olio d’oliva. Ora mescolate con un cucchiaio.

Ora passiamo alla cottura della pasta. Mettiamo sul fuoco la nostra acqua ( nella pentola), calate la pasta ( busiata) e il sale. Scolate la pasta e versatela con l’acqua di cottura nella zuppiera con il pesto. Conditela e aggiungete una manciata generosa di di pecorino. Buon appetito.

