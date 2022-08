Pasta del Barone di Benedetta, “gratinata”. Ecco come sostituire il pan grattato per avere un’esplosione di sapori in bocca.Piatto buono, non troppo estivo, ma sicuramente degno di nota. E’ ottimo nelle giornate fresche e piovose d’estate, d’autunno e di inverno soprattutto.

E’ un piatto interessante, azzardato dato che si usa un ingrediente che si è soliti usare in pasticceria, ma sicuramente interessante. Una ricetta che propone la nostra Benedetta Parodi: una ricetta che si prepara in pochissimo tempo, dove ci vogliono pochissimi ingredienti, quelli che abbiamo normalmente nel frigo. Andiamo ora a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti della pasta del Barone per 4 persone:

250 gr di conchiglioni

burro

amaretti ( ne basteranno 150 gr, ma è a piacere vostro)

parmigiano

pepe

acqua di cottura

sale

Preparazione della pasta

La prima cosa da fare sarà quella di preparare la pasta. Mettiamo su la pentola con l’acqua ( abbondante) e aspettiamo che raggiunga il bollore. Saliamo e poi caliamo la pasta ( la ricetta propone i conchiglioni, ma voi potete usare qualsiasi tipo di pasta. Noi abbiamo usate le orecchiette).

Ora tagliamo il burro a pezzi e aggiungiamo in una ciotola ( il burro non deve essere ancora sciolto). Fatto questo procedimento pensiamo a sbriciolare gli amaretti. Possiamo sia metterli in un minipimer sia pestarli in un mortaio o una ciotola tranquillamente. Fatto questo procedimento scoliamo la pasta. Occhio, prima di scolare la pasta conserviamo l’acqua di cottura ( lasciatene abbastanza perché non sapete mai quanto amalgamata la volete, bisognerà farlo poco alla volta).

Condiamo ora la pasta con burro, parmigiano e amaretti. Mescoliamo e poco alla volta mettiamo l’acqua di cottura. Mescoliamo e solo voi potrete capire quanta cremina c’è e quanta ne volete, ovviamente è gusto vostro. Servire completando con altri amaretti sbriciolati nel piatto.

