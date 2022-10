Pasta del golosone: Il primo più goloso e cremoso che c’è senza panna. Il trucco è nel peperone. Facile e Pronto in 10 minuti

Pasta del golosone, La ricetta che vi lascio di seguito ha come protagoniste le mezze maniche, ma si può usare qualsiasi formato di pasta, definite ‘del golosone’ per il mix di sapori che le caratterizzano. Si tratta di un primo piatto molto gustoso e cremoso i cui ingredienti vanno a formare un accostamento unico per un risultato da leccarsi i baffi.

E’ un piatto da poter preparare in qualsiasi momento, anche in un pranzo domenicale se avete voglia di servire qualcosa di diverso ed unico. Essendo ricco di ingredienti abbastanza sostanziosi, la ricetta è per circa 4-5 persone.

Pasta del golosone, Ingredienti

350 g di mezze maniche

1 Peperone rosso

250 g Prosciutto crudo (A cubetti)

100 g Formaggio fresco spalmabile ( tipo philadelfia o si volete anche panna da cucina)

2 cucchiai Olio di oliva

3 cucchiai Formaggio grattugiato

pepe e sale q.b.

1/2 bicchiere Acqua

Ecco la preparazione della pasta del golosone



Per prima cosa, lavate per bene il peperone, tagliatelo e svuotate l’interno. Dopodiché tagliatelo a piccoli cubetti e mettetelo in una padella con due cucchiai di olio e fate cuocere per 15 minuti a fiamma bassa. Dopo circa 7-8 minuti aggiungete un po’ di acqua e alzate la fiamma. Continuate a far cuocere i peperoni a cubetti fino a quando non diventeranno morbidi. Nel mentre fate cuocere anche le mezze maniche.

In una ciotolina mettete il formaggino spalmabile o la panna con un bicchiere di acqua di cottura e un po’ di pepe e mescolate fino a sciogliere per bene e creare una crema. Una volta cotta la pasta, versatela in una padella capiente, aggiungete il parmigiano grattugiato e la crema fatta precedentemente. Mescolate il tutto a fuoco lento e poi spegnete. Aggiungete i peperoni a cubetti e il prosciutto crudo a cubetti e mescolate per bene tutto fino ad amalgamare poi servite. Buon appetito! Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

