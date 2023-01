Pasta del prigioniero, il primo super cremoso da fare con gli avanzi di Capodanno in 10 minuti. Mai mangiati così buoni

La Pasta del prigioniero è una ricetta di gusti molto forti e particolari per i più temerari. E’ definita così, infatti, proprio perché è molto forte grazie all’utilizzo del peperoncino in polvere e della salsiccia. Altri, invece, sostengono che sia uno dei primi piatti serviti ai carcerati. Senza dubbio, però, per gli amanti del piccante […]

Pasta del prigioniero, il primo super cremoso da fare con gli avanzi di Capodanno in 10 minuti.

