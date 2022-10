Pasta di Saru o Patataru, altro che pasta e patate. La ricetta siciliana con i segreti della nonna, buonissima e cremosa. Più saporita di una tradizionale pasta e patate, un primo che potete proporre quando a casa avete ospiti improvvisi e volete improvvisare e stupirlo con un piatto cremosissimo. Questo è un primo che fa per voi: pochissimi ingredienti e tanto gusto. Andiamo ora a vedere come si cucinano e quali sono gli ingredienti di questo primo super buono

Ingredienti della pasta Saru o Patataru

400 gr di mazze maniche

400 gr patate

150 gr pecorino

300 gr salsiccia

Olio evo

sale

pepe

cipolla bianca

Preparazione

Per prima cosa dobbiamo tagliare le patate: sbucciatele e poi fatele prima a listarelle e poi a cubetti. Mettetele in una pentola con abbondante acqua. Fate bollire l’acqua e poi calate le patate facendole lessare ( non vi dimenticate di salare l’acqua). Una volta ammorbidite scolatele con un colino conservando l’acqua. Mettetele in una ciotola e Aggiungete il pecorino, l’olio e aggiustate di sale, alla fine pepate. A questo frullate il tutto aggiungendo un po’ di acqua di cottura delle patate e ottenete una crema.

Fatto questo rosoliamo la salsiccia. Prendiamo padella e mettiamo olio e cipolla: facciamo appassire quest’ultima e poi aggiungiamo la salsiccia sbriciolata. Diamo una cottura e poi lasciamo riposare.

Prendete l’acqua di cottura delle patate, facciamola bollire e poi caliamo la pasta. Una volta cotta la pasta mettiamo le mezze maniche nella padella con la salsiccia e poi caliamo la crema di patate. Diamo una spadellata, amalgamiamo il tutto e buon appetito.

Pasta di Saru o Patataru, altro che pasta e patate. La ricetta siciliana con i segreti della nonna, buonissima e cremosa scritto su Più Ricette da Redazione.