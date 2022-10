Pasta disgraziata, più buona e semplice della genovese. Pronta in 10 minuti con il segreto del burro per farla super cremosa

La ricetta che vi lascio di seguito è per i più temerari. La Pasta disgraziata sono tagliatelle alla cipolla, un primo piatto molto semplice da preparare ma dal sapore inimitabile ed unico. Il segreto della loro bontà sta in un ingrediente in particolare, il burro. Questo primo può essere preparato anche all’improvviso, qualora non sappiate cosa cucinare, poiché gli ingredienti sono davvero pochissimi. Inoltre, potrete cucinarlo con qualsiasi tipo di pasta, anche quella corta. Gli ingredienti che vi indico sono per circa 2 persone.

Pasta disgraziata, Ingredienti

180 g di tagliatelle ( o qualsiasi altro tipo di pasta)

300 g di cipolla rossa

20 g di burro

20 g di olio di oliva

parmigiano o pecorino q.b.

1 cucchiaio di aceto di vino rosso

1 pizzico di zucchero

vino bianco

sale q.b.

Al via con la preparazione!

In primis, tagliare la cipolla a listarelle non troppo sottili e aggiungetela nella padella con olio e burro per farla soffriggerla. Dopo un po’ aggiungete 3 cucchiai di vino bianco, coprite e fate stufare per 10 minuti. Aggiungete un cucchiaio di aceto rosso e un po’ di sale. Girate per bene e continuate a far cuocere il tutto senza coperchio per altri 5 minuti. La cipolla dovrà essere cotta ma ancora al dente. State attenti a non renderla morbida o sfatta.

In seguito spegnete il fuoco e condite con sale e pepe. E' necessario insaporirla per bene altrimenti tutto il piatto sarà insipido e non gustoso. Nel mentre fate cuocere le tagliatelle e, una volta cotte, versatele in padella per farle amalgamare e insaporire con la cipolla precedentemente preparata. Continuate ad insaporire con un cucchiaino di zucchero e un po' d'acqua di cottura. Continuate a girare. Quando tutto sarà ben amalgamato, servite e fate una bella spolverata di parmigiano o pecorino. Buon appetito!

