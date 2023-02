Pasta du picaruru, la cacio e pepe siciliana più cremosa e buona della romana. Si fa con un solo ingrediente

La pasta du picuraru è un tipico primo piatto siciliano. Per prepararla bastano pochissimi e semplici ingredienti e potrete scegliere il tipo di pasta che volete. Sarebbe preferibile quella lunga come gli spaghetti o le linguine in modo tale che si amalgama meglio col formaggio. Ma potete utilizzare anche quella corta come le mezze maniche […]

Vittorio Rienzo