pasta-e-ceci-alla-romana,-il-segreto-della-nonna-per-farli-super-cremosi:-“ecco-cosa-si-scioglie-nel-soffritto-iniziale”

La pasta e ceci alla romana è sicuramente la pasta con i legumi più cremosa che ci sia. Una vera coccola per il palato più buona anche della classica pasta e fagioli napoletana. Questa versione, rispetto a quelle di altre regioni si differenzia per un piccolo trucco che da un sapore davvero unico al piatto. Si fa sciogliere, infatti, nel soffritto iniziale qualche acciuga salata. Il formato di pasta è indifferente, vanno bene i maltagliati come la pasta miste, ottime ancor di più le raganelle. Vediamo quindi come si prepara

Pasta e ceci alla romana, Ingredienti

300 g Ceci secchi (potete usare anche quelli in barattolo in questo caso non servirà l’ammollo)

4 cucchiai olio extra vergine

2 Acciughe sotto sale

1 spicchio di Aglio

2 rametti di Rosmarino

5 foglie di Salvia fresca

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

200 g di Pasta

q.b. Pepe

q.b. Sale fino

Preparazione

Per la preparazione della nostra pasta e ceci alla romana, se utilizziamo i ceci secchi dobbiamo cominciare la sera prima mettendo a bagno i ceci in un tegame e ricoprendoli completamente di acqua fredda. I ceci si dovranno ammorbidire per tutta la notte, aumentando anche di volume. La mottina dopo bisognerà aggiungere un rametto di rosmarino e la pentola dovrà essere messa sul fuoco portandoli a bollare, Lasciateli quindi in cottura per almeno un’ora fino a che non saranno belli teneri ma non sfatti. Una volta cotti i ceci, scolali e sciacquateli sotto l’acqua corrente fredda, quindi mettete i ceci da parte.

Mi raccomando a non utilizzare più l’acqua dove abbiamo messo in ammollo i ceci perchè contiene numerose tossine provenienti proprio da questi legumi. Ora possiamo procedere con la preparazione del piatto. Prendiamo quindi un grande tegame con un filo generoso di olio evo insieme allo spicchio di aglio e ad un rametto di rosmarino e a qualche foglia di salvia, facciamo dorare l’aglio e aggiungiamo anche le acciughe sminuzzate dopo averle lavate, asciugate, e private della lisca. Cerchiamo di far sciogliere completamente le acciughe nel soffritto.

A questo punto aggiungi un cucchiaio pieno di concentrato di pomodoro e mescola per bene, darà un colore un po’ rosato al piatto. Infine aggiungi nel tegame anche metà dei ceci, mescola bene e poi versa dell’acqua calda fino a coprirli. Aggiusta di sale e di pepe e lascia in cottura per circa un quarto d’ora. Nel frattempo frulla l’altra metà dei ceci insieme ad un filo di olio e un dito d’acqua calda, dovrai ottenere una vera e propria crema di ceci, metti da parte.

Quando sarà trascorso il quarto d’ora ( anche 10 minuti) uniamo anche la crema di ceci nella padella che servirà a rendere ancora più cremoso il piatto, mescola il tutto e versa ditrettamente nella pentola la pasta scelta. Ora bisogna valutare se versare o meno altra acqua calda a seconda se vi piace più brodosa o più densa. Tieni conto che la pasta in cottura assorbirà dell’acqua, quindi se la preferisci brodosa unisci altra acqua calda fino ad arrivare quasi al bordo del tegame.

Lascia in cottura finchè la pasta non sarà pronta mescolando continuamente con un mestolo di legno per non far attaccare i ceci durante la cottura. Quando la pasta sarà cotta puoi spegnere sotto al fuoco e impiattare subito ben caldi. Alla fine puoi aggiungere a piacere anche una sventola di prezzemolo tritato fresco. La pasta e ceci alla romana è pronta per essere gustata. Buon appetito! Leggi anche: Pasta alla lardiata napoletana, l’antica tradizione dal 1948. Più buona del ragù con l’ingrediente segreto: “Ne serve un cucchiaio”

Pasta e ceci alla romana, il segreto della nonna per farli super cremosi: "Ecco cosa si scioglie nel soffritto iniziale"

Vito Califano