pasta-e-ceci-alla-siciliana,-con-il-segreto-di-nonna-rosalia:-“aggiungo-questo-ingrediente,-cremosi-e-buonissimi”

Pasta e ceci alla siciliana, una ricetta golosa che si prepara in pochissimo tempo e che è una golosa variante alla classica pasta e ceci in quanto si aggiungano le melanzane. Per questo primo si può usare qualsiasi formato di pasta, sia lunga che corta, ottima sarà anche la pasta fresca che mantiene ancora di più il sapore. E’ un piatto che si può mangiare al momento ma che sarà buonissimo anche “riposato”. Si può quindi preparare anche con anticipo. Per una versione ancora più golosa la melanzana si può anche friggere. Vediamo quindi come si prepara.

Pasta e ceci alla siciliana, Ingredienti per 4 persone:

400 g di pasta

2 melanzane medie

200/250 g di ceci lessati

1 spicchio di aglio

15 pomodorini maturi

sale q.b

peperoncino se gradito

4 cucchiai di olio evo

Procedimento

Iniziamo a preparare la nostra pasta e ceci alla siciliana iniziando a preparare le melanzane. Quindi laviamole, togliamo le due estremità, e tagliamole a cubettoni. Metterli in uno scolapasta con abbondante sale e farle spurgare con un peso sopra per almeno una mezz’ora. Nel frattempo lavare i pomodori, meglio se belli maturi, in alternativa andranno bene anche i pelati,. spuntarli solo con un coltello perchè andranno lasciati interi per la preparazione.

Quando sarà passata la mezz’ora, riprendiamo le melanzane e strizziamole bene con le mani per eliminare l’acqua di vegetazione. Ora possiamo passare alla cucina, Prendiamo una padella e mettiamo a soffriggere in olio evo un aglio sbucciato. Quando sarà dorato aggiungiamo anche le melanzane e facciamole rosolare a fuoco medio girando spesso. Se preferite potete anche friggerle in olio caldo finchè non diventino belle dorate.

Dopo qualche minuto aggiungiamo anche i pomodorini interi e lasciamo andare la cottura per altri 5 minuti. Ora possiamo unire anche i ceci precedentemente lessati ( o quelli in barattolo), mezzo bicchiere di acqua, aggiustare di sale, e lasciamo cuocere schiacciando con una forchetta i pomodorini in modo da amalgamare tutti i sapori. Intanto mettere sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e calare la pasta appena bolle,

Cuocere la pasta rispettando i tempi di cottura riportati in confezione, scolarla e gettarla direttamente nella padella con melanzane e ceci,. Mescolare bene per insaporire il tutto e farla saltare giusto un paio di minuti. Servite bene caldi grattugiando sopra delle ricotta salata o in alternativa del parmigiano se vi piace. Questo è un piatto che sarà buonissimo anche riposato. La nostra pasta e ceci alla siciliana è pronta. Buon appetito.

Vittorio Rienzo