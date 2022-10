Pasta e fagioli alla napoletana, Più buona di così non esiste. Cremosissima grazie al trucco della buccia

La pasta e fagioli è un must delle tavole degli italiani di qualsiasi regione. E’ un antichissimo piatto, cosiddetto ‘povero’ ma sostanzioso. Molto spesso, infatti, è causa di non facile digeribilità. Per tale motivo, la ricetta che vi lascio di seguito include dei suggerimenti e dei trucchetti per far si che possa essere cremosa, digeribile e più leggera.

La pasta e fagioli è un primo piatto che mette alla prova le fantasie di chi la prepara. C’è chi usa la pasta mista, chi quella corta, chi quella spezzata. Inoltre, tante variazioni possono esserci per quanto riguarda il condimento. Alcuni aggiungono la pancetta a cubetti per dare ulteriore sapore, altri aggiungono dei pomodorini, altri ancora la preferiscono bianca. Insomma, si tratta di un piatto molto versatile il cui risultato, però, è sempre la sua squisitezza.

Pasta e fagioli, Ingredienti per circa 3 persone

300 g di fagioli bianchi

150 g di pasta (quella che preferite)

1 l di acqua

Olio evo

Peperoncino

1/2 cipolla

Un po’ di lardo o pancetta (se preferite)

Sale, Pepe q.b.

Preparazione

In primis, bisogna mettere in ammollo in acqua fredda per almeno 8 ore i fagioli 8 (magari fatelo la sera prima di andare a dormire). Il giorno dopo, o trascorse le 8-10 ore, scolateli e fateli bollire per un’oretta in acqua salata per poi passarli nel passaverdure per avere una cremina senza buccia. Poi, in un pentolino, fate soffriggere un po’ d’ olio, peperoncino, mezza cipolla e la pancetta o lardo.

Una volta pronto il soffritto, unitelo alla crema di fagioli, aggiungete mezzo litro di acqua e portare a bollore. Quando il tutto bolle, versatevi la pasta e condite con sale, pepe e un po’ di peperoncino e fate cuocerla. Se preferita una pasta e fagioli più ritirata e densa, fate restringere in fase di cottura. Infine, servite e godetevi la vostra pasta e fagioli cremosa e più digeribile. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

