pasta-e-fagioli-del-contadino,-la-nonna-svela-il-segreto-dell’antica-ricetta-napoletana:-“cosa-si-aggiunge-ai-legumi”

La pasta e fagioli del contadino, è un gustosissimo primo piatto, da preparare per un pranzo in famiglia e/o con amici. Un primo piatto dove il sapore sapido del fagiolo, sposa la dolcezza della castagna. Da servire anche come piatto unico, durante la stagione autunnale. Un piatto da gustare caldo, ma fidatevi anche freddo è buono. Per realizzare questo piatto, come formato di pasta ho scelto la pasta mista, che ovviamente potete variare secondo i vostri gusti.

Pasta e fagioli, Ingredienti:

140 gr pasta mista

110 gr borlotti secchi

1 salsiccia

10 castagne

½ cipolla

2-3 pomodorini

Vino rosso

Olio evo

Alloro

Sale

Procedimento:

Prima operazione da effettuare la sera prima, mettere i fagioli a bagno, in acqua fredda, per tutta la notte.

Il giorno dopo cuocerli per trenta minuti nella pentola a pressione. Sbucciare le castagne, mettetele in una pentola con un pizzico di sale, una foglia di alloro e ricopritele con acqua fredda, fate cuocere per trenta minuti.

Trascorso il tempo di cottura, toglietele dall’acqua, ed eliminate la pellicina esterna, attenzione a non scottarvi. In una capiente pentola, mettete un giro d’olio evo, ed unite la cipolla tagliata a fettine sottili.

Eliminate la pelle dalla salsiccia, ed unitela alla cipolla, fate rosolare per alcuni minuti, sfumate con il vino rosso.

Appena l’alcol sarà evaporato, unite i borlotti e i pomodorini, mescolate, unite anche un bicchiere d’acqua, e fate cuocere per dieci minuti.

A questo punto unite la pasta, e cominciate la cottura, aggiungendo altra acqua a bisogno. A cottura quasi ultimata, regolate di sale, ed unite le castagne, spezzettate grossolanamente.

Spegnete la fiamma e lasciate assestare il tutto per qualche minuto, poi impiattate, servite e gustate.

Vito Califano