Pasta mista con crema di patate e basilico, una squisita ricetta tratta da un piatto dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo, che riprende la tradizione povera culinaria partenopea: la pasta e patate;

un piatto basato sulla ricetta tradizionale, come rivisitata dallo chef, al quale abbiamo aggiunto il delicato sapore delle zucchine.

Una pasta mista con crema di patate e zucchine, arricchite dal profumo del basilico, per un piatto raffinato, da gustare freddo nei caldi pranzi estivi, un piacere per gli occhi ed un toccasana per lo stomaco.

Pasta mista con crema di patate e basilico

Ingredienti a porzione

80 g di pasta mista

olio all’aglio

uno spicchio d’aglio pulito e senz’anima,

tre cucchiai di olio extravergine di oliva

crema di patate, zucchine e basilico

uno scalogno

una patata media

una zucchina piccola

mezzo litro di brodo vegetale o acqua

foglie di basilico

sale e pepe

Preparazione

Pulite ed affettate lo scalogno facendolo rosolare in una pentola con un filo d’olio; aggiungete le patate e le zucchine già lavate e tagliate finemente, coprite con il brodo e fate cuocere fino a che le verdure saranno morbide.

Togliete e tenete da parte l’acqua di cottura, e frullate le patate e zucchine con il frullatore ad immersione; aggiungete il basilico continuando a frullare per formare una crema.

Frullate l’aglio con l’olio.Fate bollire l’acqua di cottura delle verdure, ed insaporitela con un cucchiaio di olio all’aglio ed una presa di sale e poco pepe,

e cuocetevi la pasta mista, aggiungendo se occorre altra acqua o brodo.

Scolate la pasta e conditela con l’olio all’aglio. Versate nel piatto la crema di patate, zucchine e basilico, aggiungete la pasta ed un filo di olio a crudo. Decorate con foglie di basilico, e servite a temperatura ambiente o fredda di frigorifero.

ricette dal blog Caos&Cucina

Pasta e patate di Antonino Cannavacciuolo, “Per renderla speciale ottengo questa cremina morbida. Si scioglie in bocca” scritto su Più Ricette da Catia.