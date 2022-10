La pasta e piselli a Napoli è un’arte e risulta cremosa e saporita. Certamente, non è certo il primo piatto light che ci immagineremmo con l’uso dei legumi. Nel sud Italia il light in cucina non esiste e il condimento è sempre molto abbondante. Ma capace di rendere felice una intera famiglia. Questa ricetta nella città partenopea si arricchisce di uova aggiunte a fine cottura, volendo della pancetta che insaporisce il tutto, di tanto formaggio che non guasta mai. Il risultato è incredibilmente cremoso e vi lascerà senza parole. Ma vediamo adesso i segreti per renderla perfetta.

Pasta e Piselli, Ingredienti

piselli 400 g

pasta mista (o tubetti rigati) 300 g

uova 2

cipolla 1/2

grana grattugiato 50 g

olio extra vergine di oliva 25 ml

sale q.b.

Preparazione

La prima cosa che dovete fare per preparare la vostra pasta e piselli è il soffritto con l’olio e la cipolla tagliata finemente. Una volta che questa è imbiondita, potete aggiungere l’ingrediente principale, i piselli. Se sono quelli in scatola dovete avere cura di eliminare l’acqua di conservazione. Salate leggermente e lasciate cuocere per una decina di minuti. Adesso è giunto il momento di versare l’acqua e portarla a ebollizione. Una volta che ci sarà il bollore sarà il momento di aggiungere la pasta e aggiustare di sale.

Lasciate cuocere la pasta mista e, in caso dovesse risultare necessario, aggiungete altra acqua tiepida. Mescolate continuamente per non fare attaccare gli ingredienti. Quando la pasta sarà bene al dente, potete spegnere il fuoco. E’ giunto così il momento di aggiungere gli altri ingredienti a fuoco spento: l’uovo e il prezzemolo. Mantecate bene il tutto e impiattate. Ad ogni piatto aggiungete una generosa porzione di formaggio grattugiato.

Pasta e piselli alla napoletana, L’ingrediente segreto della nonna da aggiungere a fuoco spento. “Se non l’hai provata non hai vissuto” scritto su Più Ricette da Redazione.

Vittorio Rienzo