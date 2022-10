Pasta fagioli e cozze, la ricetta della nonna napoletana: “Vi svelo il mio segreto, Aggiungo questo alla fine”. Una bontà facile e veloce

Ricetta tipicamente napoletana, sulla quale sono state scritte infinite ricette, con infiniti abbinamenti. Le ricette variano fra di loro nell’utilizzo del tipo di pasta, nel tipo dei fagioli da usare, con oppure senza pomodorini, qualcuno usa il passato oppure il concentrato.

Ogni famiglia e/o ogni ristorante ha la propria ricetta del cuore. Oggi in molti ristoranti questo piatto viene servito anche come completamento di un pranzo, e spesso con il tarallo sbriciolato in superficie. Nella ricetta che di seguito andremo a preparare, completeremo il piatto con granella di pistacchi, e rigorosamente in bianco, e usando il classico trito di verdure al posto dell’aglio.

Ingredienti della pasta e fagioli cozze e granella di pistacchi

140 gr di tubetti

500 gr di cozze

150 gr di fagioli cannellini lessati

Carota qb

Cipolla qb

Sedano qb

Pistacchi

prezzemolo

Olio evo

Sale

pepe

Procedimento

Prima operazione lavate e polite accuratamente le cozze. Mettetele in una capiente pentola con coperchio, e fatele cuocere un paio di minuti a fiamma alta. Togliete il coperchio, e mescolatele. Mano a mano che iniziano ad aprirsi, mettetele in una ciotola e fatele raffreddare, filtrate e conservate il liquido rilasciato. In un’altra pentola mettete un giro d’olio evo, le verdure tritate, e fate soffriggere per un paio di minuti, poi unite i fagioli e il liquido delle cozze, portate ed ebollizione e unite la pasta.

Cuocete a fiamma media, se occorre per completare la cottura unite un poco d’acqua. La pasta dovrà cuocersi assorbendo tutta l’acqua, perciò unitene un poco alla volta. Mentre la pasta cuoce, sgusciate le cozze, conservandone qualcuna intera e/o a metà per guarnire il piatto. Il liquido rilasciato dalle cozze dovrebbe essere abbastanza salato, quindi assaggiate prima di aggiungere il sale, se dovesse risultare troppo salato, potete diluirlo con acqua.

A cottura completata spegnete la fiamma, unite le cozze sgusciate ed amalgamate bene. Impiattate completando il piatto con le cozze con il guscio, i pistacchi tritati grossolanamente, un trito di prezzemolo e se gradito del pepe macinato al momento. Buon appetito

