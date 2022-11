pasta-fatta-in-casa-frubissima,-facciamola-con-il-trucco-della-nonna:-l’ingrediente-che-non-ti-aspetti-per-dei-ravioli-perfetti

Le paste ripiene costituiscono un must della cucina internazionale e di quella italiana con moltissime specialità tipiche regionali e di tradizioni familiari, da servire soprattutto nei giorni di festa. Una pasta farcita in base ai gusti personali ed alla disponibilità del territorio e della stagione, a base di carne, pesce o verdure, con ricotta, formaggi, legumi, uova, o altri accostamenti moderni, creando una varietà infinita di preparazioni.

I Ravioloni di ricotta e bietole con salsiccia, sono un primo piatto rustico e gustoso, una variazione dei più classici ravioli di ricotta e spinaci: una farcitura dal sapore intenso, racchiuso da una pasta tradizionale all’uovo, tipica dell’Emilia: un connubio perfetto di sapori, tra la dolcezza della ricotta, il sentore erbaceo della bieta e la sapidità della salsiccia, in un’esplosione di gusto.

Abbiamo condito i ravioloni con un condimento fresco e saporito con pomodoro e rosmarino, che si abbina a tutti i sapori del ripieno, ma saranno ottimi anche conditi con un classico ragù di carne o di funghi, o semplicemente con burro e salvia.

Ravioloni di ricotta e bietole con salsiccia

Ingredienti

Pasta

200 g di farina 00

2 uova

Ripieno

200 g di ricotta

300 g di salsiccia

200 g di foglie di erbette (di biete da costa)

2 cucchiai di parmigiano

un uovo

noce moscata

sale e pepe

Condimento

olio extravergine di oliva

un cucchiaio di parmigiano

250 g di pomodorini

un rametto di rosmarino

Procedimento

Cuocete la salsiccia sbriciolata per 5 minuti in padella. Impastate la farina con le uova fino ad ottenere un panetto liscio, e lasciarlo riposare almeno mezz’ora in frigorifero. Nel frattempo lessate le bietole, strizzatele e tritatele finemente; in una ciotola mescolate la ricotta con le bietole e la salsiccia sbriciolata;

unite l’uovo e il parmigiano, noce moscata e sale.

Con la sfogliatrice stendete l’impasto in una sfoglia sottile; utilizzando un cucchiaio di ripieno, formate dei mucchietti sulla sfoglia distanziati fra di loro;

coprite con un’altra sfoglia, schiacciate bene le due sfoglie sopra il ripieno in modo da far uscire bene l’aria e con una rotella dentata tagliate i ravioli intorno al ripieno, delle dimensioni di circa 5×5 cm: traferiteli su di un vassoio.

Preparate il sugo di condimento, con pomodori al rosmarino: in una padella fate rosolare la cipolla con un filo d’olio, aggiungete il rametto di rosmarino ed i pomodorini a pezzetti, sale e pepe, e fateli saltare 5 minuti. Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata, scolateli e farli saltare delicatamente per qualche minuto nella padella con il condimento ed una manciata di parmigiano aggiungendo, se occorre, qualche cucchiaio di acqua di cottura.

Impiattate i ravioli e servire caldi, con una spolverata di parmigiano e di pepe. In alternativa conditeli semplicemente con burro e salvia, passandoli delicatamente in padella prima di servire.

ricette dal blog Caos&Cucina

Pasta fatta in casa frubissima, facciamola con il trucco della nonna: l’ingrediente che non ti aspetti per dei ravioli perfetti scritto su Più Ricette da Redazione.

Vittorio Ferla