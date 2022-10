Pasta ferrosa, con il ragù migliore che ci sia. Il segreto è nella carne che si utilizza e non è la solita

Il sapore della pasta fatta in casa è sempre più piacevole di quella comprata, e dà sempre grande soddisfazione! Una ricetta realizzata con la Pasta formato contadino fatta in casa, utilizzando la macchina ad estrusione Pastamatic: un formato di pasta che si presta bene con sughi corposi, perché gli incavi accolgono bene l’intingolo, cuoce in pochi minuti e tiene benissimo la cottura.

La carne di cavallo, particolarmente amata in Emilia Romagna ed in Puglia, è la protagonista di un corposo ragù di carne rossa, una saporita versione di ragù, che prevede la carne di cavallo, ricchissima di ferro, al posto del manzo: diversamente da quello di manzo, non ha bisogno di una lunga cottura, sia perché si può consumare cruda, sia per evitare che la carne indurisca.

Di facile realizzazione, il ragù di cavallo si prepara con pochi e semplici ingredienti, che esaltano il sapore della carne di cavallo: la base è un normale soffritto di sedano, carota e cipolla, sfumato con vino, ed al quale si aggiungeranno poi tutti gli altri ingredienti. Un ottimo accompagnamento per la nostra pasta fatta in casa, fettuccine o orecchiette baresi, o da servire su fette di polenta: perfetto da servire in occasioni speciali!

Pasta formato contadino al ragù di carne rossa

Ingredienti per 4 porzioni

Pasta

300 g di farina 00

3 uova intere

Ragù

250 g di carne di cavallo macinata

una carota

una costa di sedano

mezza cipolla

700 g di passata di pomodoro

mezzo bicchiere di vino rosso

2 cucchiai di burro o di olio extravergine d’oliva

una foglia di alloro

sale e pepe

Preparazione

Pasta

Impastate per 5 minuti con la Pastamatic, ed avviate la trafilatura con la trafila chiamata Pasta del contadino;

stendete la pasta su di un vassoio e lasciatela riposare mentre preparate il ragù.

Ragù

Preparare il ragù di cavallo è davvero molto semplice!

Pulite e lavate il sedano, carota, cipolla, e tagliateli a cubetti;

soffriggeteli in una padella con due cucchiai di olio.

Quando le verdure saranno leggermente appassite, aggiungete la carne e, dopo averla rosolata per un paio di minuti, sfumate il tutto con il vino rosso.

Una volta che il vino sarà evaporato, versate nel tegame la passata di pomodoro, due cucchiai di acqua, aggiustate di sale, spolverizzate con una macinata di pepe, aggiungete l’alloro e lasciate cuocere il ragù a fuoco basso per circa mezz’ora, mescolando di tanto in tanto per evitare che si attacchi.

Completamento del piatto

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela al dente, conditela con il sugo ed il burro per conferirgli un sapore più rotondo, e servitela, ben calda, con una spolverata di parmigiano grattugiato.

