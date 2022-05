pasta-fredda-ai-frutti-di-mare-pronti,-la-ricetta-veloce-e-gustosissima-da-cucinare-in-vacanza

Siete in vacanza e non vi va di stare ore a cucinare? Fa caldo e non avete tempo e voglia di stare ai fornelli? Arrivano ospiti improvvisi a cena e preferite stare in compagnia anziché spadellare?

Ecco una ricetta per preparare una pasta ai frutti di mare molto gustosa, perfetta da preparare in anticipo per il pranzo in vacanza, al lavoro o ospiti imprevisti; così facile che può essere preparata anche dai bambini.

La pasta fredda è un primo piatto tipico del periodo estivo, le ricette sono davvero tantissime, come quella con pomodorini e tonno, verdure, caprese, ma per una pasta fredda originale potete provare la pasta fredda ai frutti di mare. Cozze e vongole, seppie e totani, possono essere utilizzati non solo per cucinare i classici spaghetti fumanti ai frutti di mare, ma anche per condire un pasta fredda ricca di gusto, con un condimento che da preparare mentre cuoce la pasta.

Semplice e appetitosa, questa pasta fredda necessita di pochissimi ingredienti: frutti di mare in insalata pronta e qualche aroma permetteranno di creare un piatto freddo sano e leggero, con un delizioso profumo di mare!

L’insalata di mare pronta, confezionata da tenere in frigorifero, permette infatti di preparare questo piatto velocemente in qualsiasi momento, evitando tempi di pulizia e cottura in caso di acquisto del fresco.

Se volete rendere la ricetta della pasta fredda ai frutti di mare ancora più ricca, colorata e sfiziosa, potete aggiungere altri ingredienti: pomodorini, zucchine affettate passate in padella o peperoni gialli e rossi crudi a cubetti, o foglioline di menta.

Pasta fredda ai frutti di mare

Ingredienti per 2/3 persone

una confezione 380 g di insalata di mare pronta al naturale senza olio, a base di molluschi e crostacei: totani, polpi, cozze, mazzancolle, seppie (conservate in liquido di governo)

200 g di penne integrali o fusilli, farfalle o altri tipi di pasta a piacere

uno spicchio d’aglio

qualche oliva denocciolata sott’olio, verde o nera

olio extra vergine d’oliva

un cucchiaino di prezzemolo fresco tritato

origano

erba cipollina

peperoncino

succo di mezzo limone

sale e pepe

Procedimento

Buttate la pasta in abbondante acqua bollente non troppo salata;

mentre la pasta arriva a cottura scolate in uno scolapasta i frutti di mare e sciacquateli bene sotto l’acqua fredda.

Versate in una casseruola larga e capiente dell’olio extra vergine d’oliva, fate imbiondire gli spicchi d’aglio per insaporire l’olio, spegnete e lasciate raffreddare, quindi aggiungete i frutti di mare.

Quando è cotta, scolate la pasta versandola nella padella con i frutti di mare;

aggiungete sale, pepe, origano, succo di limone, erba cipollina, olive a fettine e prezzemolo, e fate saltare la pasta per qualche minuto con il condimento, senza fuoco, mescolando bene.

Impiattate la pasta fredda ai frutti di mare con una spolverata di peperoncino ed un filo di olio, e decorate con fettine di limone;

servitela subito tiepida, o conservatela in frigo per gustarla ben fredda.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Pasta fredda ai frutti di mare pronti, la ricetta veloce e gustosissima da cucinare in vacanza proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.