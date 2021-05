Pasta frollo all’olio senza glutine. Ricetta facile senza burro.

La frolla all’olio è una ricetta base perfetta per preparare biscotti e crostate fatte in casa. La ricetta di questa pasta frolla è preparata con farina di riso, fecola di patate e olio di riso al posto del classico burro, infatti è perfetta anche per chi è intollerante al lattosio. Una base senza glutine perfetta per biscotti da preparare in casa in modo facile e veloce, elastica e facile da lavorare.

I passaggi per preparare la frolla sono facili e lasciano spazio alla personalizzazione, per profumare l’impasto possiamo scegliere di aggiungere l’aroma vaniglia, una bustina di vanillina, la scorza di un arancia, du un limone, della cannella in polvere oppure i semi di anice. Sarà sempre perfetta per creare tante piccole diverse decorazioni per torte, dolcetti e friabili biscotti.

Se ne avanza, o se vogliamo fare doppia dose, possiamo avvolgerla con della pellicola e conservarla in frigo oppure congelarla. Così la avremo sempre pronta per ogni evenienza. Vediamo adesso insieme come preparare la pasta frolla all’olio senza glutine!

