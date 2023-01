Cosa ne pensereste di una pasta frolla che si prepara in dieci minuti? Crostate e biscotti sono una mania per molti di noi. Tantissime mamme preferiscono preparare una merenda fatta in casa per i loro bambini, che sicuramente è più salutare di tutte quelle acquistate al supermercato. Ma questi dolci sono anche perfetti da portare […]

Pasta frolla furbissima, Il segreto per fare una crostata in 10 minuti e senza riposo. Come mixare gli ingredienti scritto su Più Ricette da Maria.

Vito Califano