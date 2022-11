Pasta gratinata: la pasta al forno alla napoletana più buona, facile e veloce della classica. Due ingredienti e tanto gusto

La pasta gratinata o a gratin è un tipico piatto della tradizione napoletana. Richiama i valori della famiglia, del pranzo domenica, in quanto si tratta di una sorta di pasta al forno che di solito viene preparata dalle nonne o dalla mamme. E’ un piatto abbastanza sostanzioso ma molto semplice da preparare. Affinché sia davvero perfetta, la pasta deve essere morbida all’interno e croccante in superficie grazie alla gratinatura.

Sono tanti i tipi di pasta che potete utilizzare. Di solito si preferisce o i tortiglioni o i ziti spezzati. Insomma un tipo di pasta che sia bello consistente, quello che più preferite. Così come vario è il condimento scelto per prepararla. La ricetta che vi lascio di seguito è per circa 4 persone ed è a base di panna, prosciutto cotto e fior di latte. Se li preferite, potete aggiungere anche i funghi.

Pasta Gratinata, Ingredienti

400 g di pasta

250 g di panna fresca

100 g di Parmigiano

50 g di Prosciutto Cotto

100 g fiordilatte o scamorza

40 gr Noce moscata

Sale e pepe q.b.

pane grattugiato

Preparazione

Se preferite utilizzare anche i funghi, prendete una 4-5 Champignon, lavateli, tagliateli a spicchi e fateli rosolare in padella con olio evo e sale. Nel mentre riscaldate un po’ la panna e poi frullatela insieme a 50 gr di parmigiano grattugiato. Tagliate il prosciutto cotto a listarelle, molto sottile e anche il fiordilatte a pezzettini.

In una ciotola mescolate la crema di formaggio, i funghi rosolati, il prosciutto e la mozzarella e una grattugiata di noce moscata. Dopodiché cuocete la pasta al dente per poi mescolare nella ciotola tutti tutti gli ingredienti e amalgamarli. Versate il tutto in una pirofila, fate una bella spolverata di pane grattugiato e infornate a 250° per 5 minuti per ottenere un'ottima gratinatura croccante. Buon appetito!

