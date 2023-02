La ricetta che sta facendo letteralmente impazzire Milano è la pasta in bianco. Proprio lei, quella che siamo soliti mangiare quando in casa è finito tutto, anche l’aglio e il peperoncino. Quella che pensiamo di preparare quando abbiamo il mal di pancia, o quando ci sentiamo deboli. Sicuramente una ricetta di seconda classe, per noi […]

Pasta in bianco di chef Quadrio, Senza burro e olio. Milano è impazzita. Il segreto per la cremina è solo nell’acqua scritto su Più Ricette da Maria.

Vittorio Rienzo