Pasta Mimosa, facilissima, si fa in 5 minuti ed è più buona della carbonara. “Questo ingrediente in più fa tutto più buono”

Oggi vi proponiamo la pasta mimosa che ricorda alla vista la classica torta mimosa con due ingredienti che uniti insieme creano una vera e propria bontà. Stiamo infatti parlando delle uova insieme alla ricotta, che mescolati nella giusta maniera creano l’effetto che tutti conosciamo. Ma questa pasta non è solo bella da vedere, è anche ottima da gustare e può tranquillamente rivaleggiare con la “cugina” carbonara. Vediamo quindi come si prepara.

Ingredienti Pasta mimosa

Per la Pasta:

320 g di Pasta (nel formato che si preferisce)

250 g di Ricotta

2 Uova

q.b.Parmigiano Reggiano

q.b.Pecorino romano

2 bustineZafferano

1/2 Cipolla

q.b.Olio extravergine d’oliva

q.b. Salvia (in piccole foglie)

Per la Decorazione:

2 Uova sode

Preparazione, Pasta Mimosa

Iniziamo a preparare la nostra Pasta Mimosa iniziando a mettere una pentola con abbondante acqua salata sul fuoco dove andremo a cuocere la pasta, quindi aspettiamo che bolla prima di calarla, va bene sia corta che lunga, l’importante è rispettare i tempi di cottura. Nel frattempo prendiamo una padella antiaderente, e mettiamola sul fuoco con un filo di olio extravergine di oliva, quando si sarà riscaldato aggiungiamo anche la cipolla, sbucciata e tagliata a fettine molte sottili.

Aspettate che la cipolla si imbiondisca. In una ciotola, intanto, impastate la ricotta insieme a due uova sbattuta e i formaggi grattugiati, mescolate e schiacciate tutto con una forchetta per far amalgamare tutto. Versate l’intero contenuto della ciotola nella padella sul fuoco e fate rapprendere. Fatto ciò aggiungiamo nella padella anche un mestolo di acqua di cottura e uniamo anche lo zafferano. Amalgamate tutto fino a che l’acqua non sia evaporata.

Quando l’acqua nella pentola bolle, cuociamo la pasta scolandola giusto un paio di minuti prima dei tempi di cottura riportati in confezione lasciandola leggermente al dente. Al momento dell’ebollizione dell’acqua, aggiungete il sale e cuocete la pasta. Versatela nella padella con il condimento e fatela saltare in padella fino a cottura ultimata, se serve aggiungere giusto un altro po’ di acqua di cottura. La nostra pasta Mimosa è pronta. Impiattate decorando con le uova sode sbriciolate che danno appunto l’effetto visivo della mimosa, i formaggi grattugiati e la salvia. Buon appetito! Un suggerimento: potete aggiungere alla pasta mimosa anche della pancetta o del prosciutto per renderla ancora più ricca e golosa.

