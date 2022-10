pasta-pasticciata,-altro-che-zozzona:-la-ricetta-antica-e-golosa-della-nonna-napoletana-per-il-pranzo-della-domenica

Come è ben noto, la pasta al forno è un antico piatto tradizionale, talvolta definito ‘piatto unico’ grazie alla quantità e alla varietà degli ingredienti utilizzati, soprattutto per quella pasticciata. Si tratta di un piatto semplice da preparare ma con tutte le accortezze dovute. Quasi sempre sono le nonne a prepararlo, non a caso è un piatto ricco e sostanzioso tanto quanto le porzioni servite.

Il protagonista della pasta al forno è, senza dubbio, il ragù o un sughetto preparato con tanta devozione. La ricetta che vi lascio di seguito è più particolare in quanto il sugo contiene piselli, besciamella e, se gradite, anche il prosciutto cotto a cubetti. Gli ingredienti sono per circa 4-5 persone.

Pasta pasticciata, Ingredienti

300 grammi di pasta (il tipo che preferite)

500 ml di latte

1 confezione di besciamella

una confezione di prosciutto cotto tagliato a cubetti (se lo preferite)

salsa di pomodoro

piselli surgelati, parmigiano grattugiato, sale e pepe q.b.

olio extra vergine d’oliva

Preparazione

In primis, partite subito col preparare un buon sughetto: cuocete la salsa di pomodoro insieme ai piselli, condite con olio extravergine e sale. Nel mentre, cuocete la pasta e scolatela più al dente perché continuerà a cuocersi in forno. Per la besciamella, invece, o la fate in casa o la comprate. Se volete potete leggere la ricetta della besciamella di Benedetta Rossi cliccando qui.

Cotta la pasta, versatela nella pentola del sugo con i piselli e fate amalgamare. Adagiatela poi in una pirofila precedentemente unta con olio extra vergine di oliva. Copritela con metà dose di besciamella e aggiungete metà dose di prosciutto a cubetti. Aggiungete poi parmigiano grattugiato e piccoli fiocchetti di burro. Ripetere l’operazione per fare i vari strati di pasta-sugo-besciamella-parmigiano. Infornate poi a 200° per circa 45 minuti. Dopodiché potrete servire la vostra pasta al forno pasticciata!

Pasta pasticciata, altro che Zozzona: la ricetta antica e golosa della nonna napoletana per il pranzo della domenica scritto su Più Ricette da Imma Bartolo.

valipomponi